Відмова прем’єр-міністра Вірмені Нікола Пашиняна взяти участь у зустрічі ОДКБ показала, що такої організації не існує. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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У Путіна нові союзники

Ігор Яковенко вважає, що відмова Пашиняна брати участь у цьому беззмістовному заході дуже знакова. Адже насправді ОДКБ нема. Ця організація завжди була про збройні сили Росії. Введення військ ОДКБ – це фактично захід російського війська.

Крім того, у Путіна не залишилося союзників в ОДКБ, окрім білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Азербайджан має тісні зв’язки із Туреччиною, а Вірменія, очевидно, бере курс на зближення з країнами Заходу.

Жодного ОДКБ та пострадянського простору більше нема. Росія насправді має союзників у зовсім інших місцях. Це терористичні організації ХАМАС, Хезболла, Талібан, Північна Корея та якоюсь мірою Іран. Це результат правління Путіна,

– сказав опозиціонер.

Яковенко про ОДКБ: дивіться відео

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