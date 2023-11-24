Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов. Як і можна було очікувати, зустріч союзників Москви вцілому не відходила від звичної риторики Кремля.

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Як пройшла зустріч союзників Кремля

Імовірно, найбільш значущою подією саміту ОДКБ стала відсутність на ньому Вірменії. Нікол Пашинян вже вдруге проігнорував зустріч союзників Росії, чим лише підкреслив "декоративність" ОДКБ як структури.

"ОДКБ – це відповідь Росії на НАТО, але на практиці ця відповідь виявилась ні на що не здатною. Це показав напад Азербайджану на Вірменію, коли той обстріляв "миротворчу" базу і забрав собі територію Нагірного Карабаху. Водночас союзна до Вірменії організація не зробила нічого для її захисту", – згадав нещодавні події журналіст.

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Поза тим, весь сенс зустрічі полягав у дружній обіймах між Лукашенка і Путіна, які мали засвідчити міцність їхніх стосунків. Зокрема, в репортажах з події було зроблено акцент на тому, що два диктатори поїхали з саміту в одній машині.

"Це нагадувало групову психотерапію, коли зустрічаються знайомі дідусі й розпитують одне одного про життя. Поспілкувавшись про це трошки, можливо, лідерам ОДКБ стало від цього спокійніше. Ніяких серйозних заяв за підсумками зустрічі оприлюднено не було", – розповів Свердлов.

До теми: лейтмотивом публічних виступів на саміті ОДКБ були міркування про небезпеку НАТО й необхідність мати на території Білорусі ядерну зброю. Також на зустрічі Лукашенко повторював завчені з кремлівських методичок формулювання щодо російської агресії як "удару на випередження" по Заходу.

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