Силовики використовують стрільбу різних видів, яка дуже ранить людей, – білоруський журналіст
У Білорусі знову спалахнули масові протести через президентські вибори. Білоруси запевнили, що ситуація вийшло з-під контролю, адже ОМОНівці просто почали у них стріляти. Зокрема, використовують стрільбу різних видів.
Таку інформацію в ефірі 24 каналу повідомив білоруський журналіст Франак Вячорка. Він зазначив, що станом на вечір 10 серпня 2020 року у Мінську відбувається стрілянина, поранено вже кількох журналістів.
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"Виглядає, що Лукашенко пішов у всі тяжкі. Міліцейські використовують стрільбу різного виду. Там є гумові кулі, напівкруглі, а є також подовжені. Вони дуже сильно ранять людей", – розповів Вячорка.
Він зазначив, що люди самі не розуміють, що ж відбувається в країні.
Ми тільки отримуємо страшні новини, що силовики почали стріляти в людей,
– зазначив журналіст.
Вячорка не готовий сказати, чим саме закінчаться протести у Білорусі. "Все буде залежати від того, наскільки серйозними будуть втрати. Ми не знаємо, наскільки протримається сьогодні протест. Вчора він тривав до 3:00", – зауважив Франак Вячорка.
Вячорка: В країні повністю відключили інтернет
Франак Вячорка наголосив, що громадянам Білорусі, а також іноземним ЗМІ важко отримати інформацію про протести у Білорусі. Причиною є те, що у країні просто обмежили доступ до інтернету.
Інтернету немає. Він виключений. Жоден білоруський сайт не працює – ні з Білорусії, ні з кордону. Ні фейсбук, ні гугл, ні ютуб, ні інстаграм. Країна в темні перебуває. Щоб надіслати картинку або відео – треба користуватись десятками різних програм. І то не факт, що вийде,
– запевнив Вячорка.
Він пояснив, що в Україні не відключали мережу під час Революції Гідності у 2013 році, яка була дуже схожою на ситуацію, яка зараз у Білорусі. Цьому є одне пояснення. "Україна – це демократія у порівнянні з Білоруссю. Білорусь завжди була автократичною диктатурою, яка часом була ближча до тоталітаризму, а часто ближче до авторитаризму. Але зараз вона більше впадає у тоталітаризм, де не можна ні думати, ні дихати, ні казати нічого проти влади", – зауважив журналіст.
За його словами, Лукашенко розпочав війну проти власного народу. Все, що відбувається зараз – це провина його та злочинної влади, яка йому підкоряється.
"У Білорусі немає людей і депутатів у Раді, які б заступилися, як в Україні. Тут є тільки люди без інструментів, інтернету та лідерів. Вони змушені самоорганізовуватись на Майдані. Коли немає зброї – дуже складно боротися проти гранат і помпових стрільб", – сказав Вячорка.
Протести у Білорусі: що відомо
- Перемогу у виборах президента Білорусі 9 серпня, згідно з результатами екзитполу, здобув Олександр Лукашенко. До того ж, з величезним відривом.
- Така інформація спровокувала масові протести білорусів. Акції пройшли як у провінційних містечках, так і в столиці. Громадяни країни заявили, що вибори сфальсифікували. Вони вимагають чесного підрахунку голосів.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети. Протестувальники створили барикади зі смітників та інших підручних предметів. Однак ОМОНівці штурмували ці барикади.
- Варто зазначити, що у країні приглушили інтернет. Через це офіційні сайти відомств не працювали. Влада не коментувала ситуацію. Протестувальники почали залишати вулиці Мінська приблизно о 3:00.
- За інформацією ЗМІ, під час сутичок загинули 3 людей, десятки – поранені. Лукашенко прокоментував ситуацію лише наступного дня. Він зазначив, що ОМОН діяв у межі повноважень, аби приглушити мітинг.