У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео
Наступного дня після кривавого силового розгону мітингу білоруси знову вийшли на протести. Напередодні мітингарі закликали один одного краще підготовуватися, діяти злагоджено та очікувати на повторний жорсткий розгін. Підготовка була недаремною: все таки силовики знову вдалися до насилля та затримань.
Почався мітинг у Мінську та регіонах країни о 19 годині, передає 24 канал. Люди повиходили на вулиці усе з тими ж вимогами: визнати вибори сфальсифікованими, а перемогу Лукашенка – фейковою.
До теми Лукашенко про протести в Білорусі: Ви хотіли мордобою – ми вас поставили на місце
Що відбувається
У Мінську акція, як і вчора, почалася біля стели "Місто-герой". Далі мітингувальники почали рухатися невеликими групами, аби розосередити увагу силовиків.
Люди вийшли на вулиці у двох районах міста – Малинівці та Серебрянці. На них там вже чекали силовики: відомо про перших затриманих і побитих. Також у телеграм-каналі NEXTA з'явилася інформація, що у хід пішли гранати: їх кидають у невелику групу людей поблизу вокзалу.
Протести на вулицях Мінська: дивіться відео
Відео прямої трансляції мітингу – дивіться наживо
На вулиці Кальварійській, що веде до центру, мітингарі стали щільним щитом і перекрили рух автівкам.
Другий день протестів у Білорусі / Фото TYT.BY, Белсат
Силовики групою накинулися на чоловіка
У місті Мозир, що в Гомельській області, правоохоронці напали на чоловіка, повідомили у телеграмі NEXTA.
Силовики натовпом жорстко б'ють одну людину,
– йдеться у повідомленні.
Туди стали підтягувати силовиків у повній амуніції.
У Мозирі силовики підтягуються на головну площу міста / Фото з телеграм-каналу NEXTA
Правоохоронці напали на людину в Мозирі: відео
Підготовка до нового мітингу
У цьому ж каналі, який активно висвітлює протести, мітингарі почали розповсюджувати заклики із тим, що цього дня потрібно краще підготуватися. Зокрема, придбати екіпіровку в будівельних і спортивних магазинах, мати невелику аптечку.
Із настроїв у соцмережах видно: люди налаштовані рішуче і не збираються залишати вулиць. Хоч і Лукашенко назвав їх "вівцями, якими керує закордон".
Влада стягла військо
Як і за день до того, Мінськ з самого ранку почала заполоняти військова техніка. Як повідомляв "Белсат", колони з міліцією і автозаки під'їжджали у місто з двох сторін, це свідчить про те, що влада знову готова до кривавого розгону мітингу.
Криваві протести в Білорусі з 9 на 10 серпня: як це було
Протести у Білорусі: головне
- Згідно з результатами екзитполу перемогу у виборах президента Білорусі 9 серпня з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Одразу ж після такої інформації, тисячі людей повиходили на мітинги: акції пройшли як у провінційних містечках, так і в столиці.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими і захотіли чесного підрахунку голосів.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Силовики штурмували барикади, які протестувальники намагалися зімпровізувати зі смітників та інших підручних предметів.
- На час сутичок у країні приглушили інтернет, офіційні сайти відомств не працювали, влада не коментувала ситуацію.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- За інформацією ЗМІ, під час сутичок загинули троє людей, десятки – поранені.
- Наступного дня Лукашенко зазначив: ОМОН діяв у межі повноважень, аби приглушити мітинг