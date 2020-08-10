Наступного дня після кривавого силового розгону мітингу білоруси знову вийшли на протести. Напередодні мітингарі закликали один одного краще підготовуватися, діяти злагоджено та очікувати на повторний жорсткий розгін. Підготовка була недаремною: все таки силовики знову вдалися до насилля та затримань.

Почався мітинг у Мінську та регіонах країни о 19 годині, передає 24 канал. Люди повиходили на вулиці усе з тими ж вимогами: визнати вибори сфальсифікованими, а перемогу Лукашенка – фейковою.

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Що відбувається

У Мінську акція, як і вчора, почалася біля стели "Місто-герой". Далі мітингувальники почали рухатися невеликими групами, аби розосередити увагу силовиків.

Люди вийшли на вулиці у двох районах міста – Малинівці та Серебрянці. На них там вже чекали силовики: відомо про перших затриманих і побитих. Також у телеграм-каналі NEXTA з'явилася інформація, що у хід пішли гранати: їх кидають у невелику групу людей поблизу вокзалу.

Протести на вулицях Мінська: дивіться відео

Відео прямої трансляції мітингу – дивіться наживо

На вулиці Кальварійській, що веде до центру, мітингарі стали щільним щитом і перекрили рух автівкам.

Другий день протестів у Білорусі / Фото TYT.BY, Белсат

Силовики групою накинулися на чоловіка

У місті Мозир, що в Гомельській області, правоохоронці напали на чоловіка, повідомили у телеграмі NEXTA.

Силовики натовпом жорстко б'ють одну людину,

– йдеться у повідомленні.

Туди стали підтягувати силовиків у повній амуніції.



У Мозирі силовики підтягуються на головну площу міста / Фото з телеграм-каналу NEXTA

Правоохоронці напали на людину в Мозирі: відео

Підготовка до нового мітингу

У цьому ж каналі, який активно висвітлює протести, мітингарі почали розповсюджувати заклики із тим, що цього дня потрібно краще підготуватися. Зокрема, придбати екіпіровку в будівельних і спортивних магазинах, мати невелику аптечку.

Із настроїв у соцмережах видно: люди налаштовані рішуче і не збираються залишати вулиць. Хоч і Лукашенко назвав їх "вівцями, якими керує закордон".

Влада стягла військо

Як і за день до того, Мінськ з самого ранку почала заполоняти військова техніка. Як повідомляв "Белсат", колони з міліцією і автозаки під'їжджали у місто з двох сторін, це свідчить про те, що влада знову готова до кривавого розгону мітингу.

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