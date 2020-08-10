Не лише Мінськ, а й інші міста Білорусі охопили масштабні протести. Люди масово виходять на вулиці, щоб висловити свою незгоду з результатами президентських виборів. Так, у Гомелі, Могильові, Бресті, Мозирі, Гродно зібралися багато протестувальників. Їм протистоять ОМОНівці.

Про ситуацію у містах Білорусі пишуть незалежні місцеві ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 канал.

Важливо У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео

Брест

У Бресті ситуація дуже напружена. За словами очевидців, протестувальники цього разу налаштовані не так мирно, як попереднього дня.

Там тривають сутички із силовиками. Поблизу місцевої школи №15 протестувальники намагаються забарикадуватися. Вони перегороджують дорогу бетонними лавками, виламують тротуарну плитку і кидаються нею в правоохоронців.

Тим часом силовики кидають у людей світло-шумові гранати.

У соцмережах люди поширюють відео, на яких чути постріли. Стріляють по протестувальниках ОМОНівці.



Ситуація у Бресті / Фото з соцмереж



Протести у Бресті / Фото з соцмереж

Стрілянина у Бресті: відео

Гродно

У Гродно люди масово зібралися біля місцевої філармонії. Туди ж під’їхали й автозаки. Повідомляється, що один із них збив протестувальника.

Окрім того, за інформацією з телеграм-каналів, проти людей у Гродно використовують сльозогінний газ.



Натовп людей біля філармонії у Гродно



ОМОН у Гродно / Фото з соцмереж

Гомель

У Гомелі люди теж піднялися на протест, їх багато і вони скандують гасло: "Віримо, можемо, переможемо!"

Правоохоронці міста ретельно обшукують людей із наплічниками.

Коли ОМОН підігнав автозаки, то люди почали скандувати "Живе Білорусь!" Також протестувальники закликають силовиків опустити щити. Ті ж у відповідь волають: "Розходимось, бл**ь".



Натовп людей у Гомелі / Фото з соцмереж

Протестувальників у Гомелі значно більше, аніж силовиків, тож правоохоронці не поспішають їх розганяти.

Могильов

У Могильові ще вдень силовики перекрили весь центр. Силовиків там у кілька разів більше, аніж було попереднього дня.



ОМОНівці у Могильові / Фото з соцмереж

Саме у цьому місті сталася курйозна ситуація: під час затримання один із мітингувальників дав копняка під зад ОМОНівцю.

Копняк ОМОНівцю у Могильові: відео

Мозир

ОМОН на площі Леніна у Мозирі кидає у людей світло-шумові гранати. Натомість протестувальники гукають їм у відповідь: "Зрадники".

Вони роблять живі барикади і намагаються прогнати силовиків.

Барановичі

У цьому білоруському місті ОМОНівці відкрили стрілянину по протестувальниках гумовими кулями. Люди втікають, але повертаються знову у ще більшій кількості.

Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко