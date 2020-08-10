"Віримо, можемо, переможемо": як люди протестують у різних містах Білорусі
Не лише Мінськ, а й інші міста Білорусі охопили масштабні протести. Люди масово виходять на вулиці, щоб висловити свою незгоду з результатами президентських виборів. Так, у Гомелі, Могильові, Бресті, Мозирі, Гродно зібралися багато протестувальників. Їм протистоять ОМОНівці.
Про ситуацію у містах Білорусі пишуть незалежні місцеві ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 канал.
Важливо У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео
Брест
У Бресті ситуація дуже напружена. За словами очевидців, протестувальники цього разу налаштовані не так мирно, як попереднього дня.
Там тривають сутички із силовиками. Поблизу місцевої школи №15 протестувальники намагаються забарикадуватися. Вони перегороджують дорогу бетонними лавками, виламують тротуарну плитку і кидаються нею в правоохоронців.
Тим часом силовики кидають у людей світло-шумові гранати.
У соцмережах люди поширюють відео, на яких чути постріли. Стріляють по протестувальниках ОМОНівці.
Ситуація у Бресті / Фото з соцмереж
Протести у Бресті / Фото з соцмереж
Стрілянина у Бресті: відео
Гродно
У Гродно люди масово зібралися біля місцевої філармонії. Туди ж під’їхали й автозаки. Повідомляється, що один із них збив протестувальника.
Окрім того, за інформацією з телеграм-каналів, проти людей у Гродно використовують сльозогінний газ.
Натовп людей біля філармонії у Гродно
ОМОН у Гродно / Фото з соцмереж
Гомель
У Гомелі люди теж піднялися на протест, їх багато і вони скандують гасло: "Віримо, можемо, переможемо!"
Правоохоронці міста ретельно обшукують людей із наплічниками.
Коли ОМОН підігнав автозаки, то люди почали скандувати "Живе Білорусь!" Також протестувальники закликають силовиків опустити щити. Ті ж у відповідь волають: "Розходимось, бл**ь".
Натовп людей у Гомелі / Фото з соцмереж
Протестувальників у Гомелі значно більше, аніж силовиків, тож правоохоронці не поспішають їх розганяти.
Могильов
У Могильові ще вдень силовики перекрили весь центр. Силовиків там у кілька разів більше, аніж було попереднього дня.
ОМОНівці у Могильові / Фото з соцмереж
Саме у цьому місті сталася курйозна ситуація: під час затримання один із мітингувальників дав копняка під зад ОМОНівцю.
Копняк ОМОНівцю у Могильові: відео
Мозир
ОМОН на площі Леніна у Мозирі кидає у людей світло-шумові гранати. Натомість протестувальники гукають їм у відповідь: "Зрадники".
Вони роблять живі барикади і намагаються прогнати силовиків.
Барановичі
У цьому білоруському місті ОМОНівці відкрили стрілянину по протестувальниках гумовими кулями. Люди втікають, але повертаються знову у ще більшій кількості.
Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко
- Масові протести у країні розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками. Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення.
- Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову зібралися на протест, вже почалася нова хвиля затримань.
- До цього КДБ Білорусі зробило заяву, що на опозиційну кандидатку у президенти Світлану Тихановську готувався замах, але ситуація вже під контролем.
- Ймовірно, через це Тихановська відмовилася від участі у вуличних протестах.
- 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.