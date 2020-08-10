Після жорстокого розгону протестувальників у Мінську в ніч на 10 серпня, білоруси, схоже, набралися сміливості. У Могильові під час того, як силовики затримували чоловіка, один із протестувальників підбіг та дав копняка під зад ОМОНівцю.

Щоправда, після цього чоловік кинувся чимдуж втікати. ОМОНівець хотів кинутись йому навздогін, втім, в останній момент передумав. Ролик вже набув неабиякої популярності у мережі, передає 24 канал.

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Так, на кадрах видно, як двоє силовиків силою тягнуть з собою чоловіка, який тримає в руках заборонений національний прапор Білорусі.

Втім, у якийсь момент чоловік із натовпу зівак підбіг за спину до одного із силовиків і дав йому копняка під зад. Ці дії молодика решта людей, що спостерігали за інцидентом, зустріли оплесками та схвальними вигуками.

Протестувальник дає копняка під зад ОМОНівцю: відео

"Герой!", "Молодець!", "Супер!" – пишуть люди у коментарях до відео. Є й ті, які переймаються подальшою долею хлопця. "Та ОМОН його тепер вб’є", – пишуть вони.

Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко