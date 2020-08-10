Протестувальник дав копняка під зад ОМОНівцю: курйозне відео
Після жорстокого розгону протестувальників у Мінську в ніч на 10 серпня, білоруси, схоже, набралися сміливості. У Могильові під час того, як силовики затримували чоловіка, один із протестувальників підбіг та дав копняка під зад ОМОНівцю.
Щоправда, після цього чоловік кинувся чимдуж втікати. ОМОНівець хотів кинутись йому навздогін, втім, в останній момент передумав. Ролик вже набув неабиякої популярності у мережі, передає 24 канал.
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Так, на кадрах видно, як двоє силовиків силою тягнуть з собою чоловіка, який тримає в руках заборонений національний прапор Білорусі.
Втім, у якийсь момент чоловік із натовпу зівак підбіг за спину до одного із силовиків і дав йому копняка під зад. Ці дії молодика решта людей, що спостерігали за інцидентом, зустріли оплесками та схвальними вигуками.
Протестувальник дає копняка під зад ОМОНівцю: відео
"Герой!", "Молодець!", "Супер!" – пишуть люди у коментарях до відео. Є й ті, які переймаються подальшою долею хлопця. "Та ОМОН його тепер вб’є", – пишуть вони.
Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко
- Масові протести у країні розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками. Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення.
- Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову зібралися на протест, вже почалася нова хвиля затримань.
- До цього КДБ Білорусі зробило заяву, що на опозиційну кандидатку у президенти Світлану Тихановську готувався замах, але ситуація вже під контролем.
- Ймовірно, через це Тихановська відмовилася від участі у вуличних протестах.
- 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.