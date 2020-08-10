После жестокого разгона протестующих в Минске в ночь на 10 августа белорусы, похоже, набрались смелости. В Могилеве во время того, как силовики задерживали мужчину, один из протестующих подбежал и дал пинка под зад ОМОНовцу.

Правда, после этого мужчина бросился бежать. ОМОНовец хотел броситься ему вдогонку, однако в последний момент передумал. Ролик уже получил большую популярность в сети, передает 24 канал.

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Так, на кадрах видно, как двое силовиков силой тащат с собой мужчину, который держит в руках запрещенный национальный флаг Беларуси.

Впрочем, в какой-то момент мужчина из толпы зевак подбежал за спину к одному из силовиков и дал ему пинка под зад. Эти действия молодого человека остальные люди, наблюдавшие за инцидентом, встретили аплодисментами и одобрительными возгласами.

Протестующий дает пинка под зад ОМОНовцу: видео

"Герой!", "Молодец!", "Супер!"– пишут люди в комментариях к видео. Есть и те, которые озабочены дальнейшей судьбой парня. "ОМОН его теперь убьет", – пишут они.

Что известно о протестах и ситуации в Беларуси: кратко