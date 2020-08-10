Протестующий дал пинка под зад ОМОНовцу: курьезное видео
После жестокого разгона протестующих в Минске в ночь на 10 августа белорусы, похоже, набрались смелости. В Могилеве во время того, как силовики задерживали мужчину, один из протестующих подбежал и дал пинка под зад ОМОНовцу.
Правда, после этого мужчина бросился бежать. ОМОНовец хотел броситься ему вдогонку, однако в последний момент передумал. Ролик уже получил большую популярность в сети, передает 24 канал.
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Так, на кадрах видно, как двое силовиков силой тащат с собой мужчину, который держит в руках запрещенный национальный флаг Беларуси.
Впрочем, в какой-то момент мужчина из толпы зевак подбежал за спину к одному из силовиков и дал ему пинка под зад. Эти действия молодого человека остальные люди, наблюдавшие за инцидентом, встретили аплодисментами и одобрительными возгласами.
Протестующий дает пинка под зад ОМОНовцу: видео
"Герой!", "Молодец!", "Супер!"– пишут люди в комментариях к видео. Есть и те, которые озабочены дальнейшей судьбой парня. "ОМОН его теперь убьет", – пишут они.
Что известно о протестах и ситуации в Беларуси: кратко
- Массовые протесты в стране начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированными, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками. Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни людей, десятки протестующих получили ранения.
- Вечером 10 августа в Минске люди снова собрались на протест, уже началась новая волна задержаний.
- До этого КГБ Беларуси сделало заявление, что на оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановську готовилось покушение, но ситуация уже под контролем.
- Вероятно, из-за этого Тихановская отказалась от участия в уличных протестах.
- 11 августа граждане Беларуси хотят объявить всенародную забастовку.