В Беларуси задержали художника Алексея Кузьмича. Он пришел 9 августа на избирательный участок в школе № 44 Минска. Однако вместо того, чтобы голосовать, мужчина нарисовал на бюллетене половой орган, а потом частично обнажился.

Непристойное поведение художника на избирательном участке

Алексея Кузьмича забрали на допрос за устроенное представление, а дверь в его доме якобы выбивали топором неизвестные, пишет Tut.by.

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Все началось с того, что художник пришел в день выборов на участок в школе №44 Минска.

Однако вместо того, чтобы проголосовать, он нарисовал на бюллетене половой орган. После этого свое творение мужчина прикрепил себе на грудь и и так простоял, наполовину голый, пол минуты.

Интересно, что голосовать Кузьмич пришел в плаще до колен.



В Минске художник нарисовал непристойности в бюллетене и частично обнажился / Фото Tut.by

Кузьмич ходил голышом и по Минску

На сайте общественной организации "Весна" сообщают, что в таком виде художник вышел ночью в Минске. Он встал перед колонной техники, которую использовали для разгона митингующих.

Напомним, ЦИК Беларуси обнародовала обновленные предварительные результаты голосования на выборах президента страны: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. После объявления предварительных результатов люди вышли на протесты.