Намалював непристойності на бюлетені й частково оголився: у Мінську затримали художника – фото
У Білорусі затримали художника Олексія Кузьмича. Він прийшов 9 серпня на виборчу дільницю у школі № 44 Мінська. Однак замість того, аби голосувати, чоловік намалював на бюлетені статевий орган, а тоді частково оголився.
Непристойна поведінка художника на виборчій дільниці
Олексія Кузьмича забрали на допит за влаштовану виставу, а двері до його дому начебто вибивали сокирою невідомі, пише Tut.by.
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Усе почалося з того, що художник прийшов у день виборів на дільницю у школі №44 Мінська.
Однак замість того, щоб проголосувати, він намалював на бюлетені статевий орган. Після цього своє творіння чоловік прикріпив собі на груди й і так простояв, наполовину голий, пів хвилини.
Цікаво, що голосувати Кузьмич прийшов у плащі до колін.
У Мінську художник намалював непристойності на бюлетені й частково оголився / Фото Tut.by
Кузьмич прогулювався голяка і по Мінську
На сайті громадської організації "Весна" повідомляють, що у такому ж вигляді Художник вийшов вночі в Мінську. Він встав перед колоною техніки, яку використовували для розгону мітингувальників.