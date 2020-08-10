У Білорусі затримали художника Олексія Кузьмича. Він прийшов 9 серпня на виборчу дільницю у школі № 44 Мінська. Однак замість того, аби голосувати, чоловік намалював на бюлетені статевий орган, а тоді частково оголився.

Непристойна поведінка художника на виборчій дільниці

Олексія Кузьмича забрали на допит за влаштовану виставу, а двері до його дому начебто вибивали сокирою невідомі, пише Tut.by.

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Усе почалося з того, що художник прийшов у день виборів на дільницю у школі №44 Мінська.

Однак замість того, щоб проголосувати, він намалював на бюлетені статевий орган. Після цього своє творіння чоловік прикріпив собі на груди й і так простояв, наполовину голий, пів хвилини.

Цікаво, що голосувати Кузьмич прийшов у плащі до колін.



У Мінську художник намалював непристойності на бюлетені й частково оголився / Фото Tut.by

Кузьмич прогулювався голяка і по Мінську

На сайті громадської організації "Весна" повідомляють, що у такому ж вигляді Художник вийшов вночі в Мінську. Він встав перед колоною техніки, яку використовували для розгону мітингувальників.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі оприлюднила оновлені попередні результати голосування на виборах президента країни: у чинного глави держави Олександра Лукашенка 80,08% голосів, за Світлану Тихановську проголосували 10,09%. Після оголошення попередніх результатів люди вийшли на протести.