Світлана Тихановська та її політична команда відмовилися від участі у протестах в Білорусі. Вони побоюються провокацій.

Про це з посиланням на штаб білоруської кандидатки в президенти пише низка росЗМІ, зазначає 24 канал.

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Команда ухвалила рішення, що її поява (Тихановської – 24 канал) може викликати якісь додаткові провокації, яких ми б хотіли уникнути. Тому команда ухвалила рішення, що вона не піде. І вона, як командний гравець, підкорилася цьому рішенню,

– начебто повідомила журналістам прессекретарка політикині Анна Красуліна.

Зауважимо, що ввечері 10 серпня білоруси знову планують вийти на мирний протест. Так, о 19:00 жителі Мінська планують підійти до Стели, дехто планує збиратися і в інших районах столиці. Місця для зустрічі протестувальники обирають так, щоб силовики не мали до них відкритого доступу.

Окрім того, 11 серпня у Білорусі планують розпочати всезагальний страйк. Роботу саботуватимуть доти, доки влада не виконає вимоги: нові президентські вибори в Білорусі без Лукашенка і звільнення затриманих.

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