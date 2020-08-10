Тихановська відмовилася брати участь у вуличних протестах, – ЗМІ
Світлана Тихановська та її політична команда відмовилися від участі у протестах в Білорусі. Вони побоюються провокацій.
Про це з посиланням на штаб білоруської кандидатки в президенти пише низка росЗМІ, зазначає 24 канал.
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Команда ухвалила рішення, що її поява (Тихановської – 24 канал) може викликати якісь додаткові провокації, яких ми б хотіли уникнути. Тому команда ухвалила рішення, що вона не піде. І вона, як командний гравець, підкорилася цьому рішенню,
– начебто повідомила журналістам прессекретарка політикині Анна Красуліна.
Зауважимо, що ввечері 10 серпня білоруси знову планують вийти на мирний протест. Так, о 19:00 жителі Мінська планують підійти до Стели, дехто планує збиратися і в інших районах столиці. Місця для зустрічі протестувальники обирають так, щоб силовики не мали до них відкритого доступу.
Окрім того, 11 серпня у Білорусі планують розпочати всезагальний страйк. Роботу саботуватимуть доти, доки влада не виконає вимоги: нові президентські вибори в Білорусі без Лукашенка і звільнення затриманих.
Що відомо про протести у Білорусі: коротко про головне
- Масові протести розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають: вибори, що відбулися 9 серпня, були сфальсифікованими. Саме тому люди вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати протестувальників, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками.
- Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.