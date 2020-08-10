"Верим, можем, победим": как люди протестуют в разных городах Беларуси
Не только Минск, но и другие города Беларуси охватили масштабные протесты. Люди массово выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов. Так, в Гомеле, Могилеве, Бресте, Мозыре, Гродно собрались многие протестующие. Им противостоят ОМОНовцы.
О ситуации в городах Беларуси пишут независимые местные СМИ и телеграм-каналы, передает 24 канал.
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Брест
В Бресте ситуация очень напряженная. По словам очевидцев, протестующие на этот раз настроены не так мирно, как предыдущего дня.
Там продолжаются столкновения с силовиками. Вблизи местной школы №15 протестующие пытаются забаррикадироваться. Они перегораживают дорогу бетонными скамейками, выламывают тротуарную плитку и бросаются ею в милицию.
Тем временем силовики бросают в людей свето-шумовые гранаты.
В соцсетях люди распространяют видео, на которых слышны выстрелы. Стреляют по протестующим ОМОНовцы.
Ситуация в Бресте / Фото из соцсетей
Протесты в Бресте / Фото из соцсетей
Стрельба в Бресте: видео
Гродно
В Гродно люди массово собрались у местной филармонии. Туда же подъехали и автозаки. Сообщается, что один из них сбил протестующего.
Кроме того, по информации из телеграм-каналов, против людей в Гродно используют слезоточивый газ.
Толпа людей у филармонии в Гродно
ОМОН в Гродно / Фото из соцсетей
Гомель
В Гомеле люди тоже поднялись на протест, их много и они скандируют лозунг: "Верим, можем, победим!"
Правоохранители города тщательно обыскивают людей с рюкзаками.
Когда ОМОН подогнал автозаки, то люди начали скандировать "Жыве Беларусь!" Также протестующие призывают силовиков опустить щиты. Те же в ответ кричат: "расходимся, бл**ь".
Толпа людей в Гомеле / Фото из соцсетей
Протестующих в Гомеле значительно больше, чем силовиков, поэтому правоохоранители не спешат их разгонять.
Могилев
В Могилеве еще днем силовики перекрыли весь центр. Силовиков там в несколько раз больше, чем было в предыдущий день.
ОМОНовцы в Могилеве / Фото из соцсетей
Именно в этом городе произошла курьезная ситуация: во время задержания один из митингующих дал пинка под зад ОМОНовцу.
Пинок ОМОНовцу в Могилеве: видео
Что известно о протестах и ситуации в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в стране начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.
- Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками. Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.
- ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.
- Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения.
- Вечером 10 августа в Минске люди снова собрались на протест, уже началась новая волна задержаний.
- До этого КГБ Беларуси сделало заявление, что на оппозиционную кандидатку в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение, но ситуация уже под контролем.
- Вероятно, поэтому Тихановская отказалась от участия в уличных протестах.
- 11 августа граждане Беларуси хотят объявить всенародный забастовку.