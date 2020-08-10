Не только Минск, но и другие города Беларуси охватили масштабные протесты. Люди массово выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов. Так, в Гомеле, Могилеве, Бресте, Мозыре, Гродно собрались многие протестующие. Им противостоят ОМОНовцы.

О ситуации в городах Беларуси пишут независимые местные СМИ и телеграм-каналы, передает 24 канал.

Важно В Беларуси возобновились столкновения: силовики задерживают и бьют людей – фото, видео

Брест

В Бресте ситуация очень напряженная. По словам очевидцев, протестующие на этот раз настроены не так мирно, как предыдущего дня.

Там продолжаются столкновения с силовиками. Вблизи местной школы №15 протестующие пытаются забаррикадироваться. Они перегораживают дорогу бетонными скамейками, выламывают тротуарную плитку и бросаются ею в милицию.

Тем временем силовики бросают в людей свето-шумовые гранаты.

В соцсетях люди распространяют видео, на которых слышны выстрелы. Стреляют по протестующим ОМОНовцы.



Ситуация в Бресте / Фото из соцсетей

Протесты в Бресте / Фото из соцсетей

Стрельба в Бресте: видео

Гродно

В Гродно люди массово собрались у местной филармонии. Туда же подъехали и автозаки. Сообщается, что один из них сбил протестующего.

Кроме того, по информации из телеграм-каналов, против людей в Гродно используют слезоточивый газ.

Толпа людей у филармонии в Гродно



ОМОН в Гродно / Фото из соцсетей

Гомель

В Гомеле люди тоже поднялись на протест, их много и они скандируют лозунг: "Верим, можем, победим!"

Правоохранители города тщательно обыскивают людей с рюкзаками.

Когда ОМОН подогнал автозаки, то люди начали скандировать "Жыве Беларусь!" Также протестующие призывают силовиков опустить щиты. Те же в ответ кричат: "расходимся, бл**ь".



Толпа людей в Гомеле / Фото из соцсетей

Протестующих в Гомеле значительно больше, чем силовиков, поэтому правоохоранители не спешат их разгонять.

Могилев

В Могилеве еще днем силовики перекрыли весь центр. Силовиков там в несколько раз больше, чем было в предыдущий день.

ОМОНовцы в Могилеве / Фото из соцсетей

Именно в этом городе произошла курьезная ситуация: во время задержания один из митингующих дал пинка под зад ОМОНовцу.

Пинок ОМОНовцу в Могилеве: видео

Что известно о протестах и ​​ситуации в Беларуси: коротко