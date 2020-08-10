На следующий день после кровавого силового разгона митинга белорусы снова вышли на протесты. Накануне митингующие призвали друг друга лучше пидготовуватися, действовать слаженно и ожидать повторного жесткого разгона.

Начался митинг в Минске и регионах страны в 19 часов, передает 24 канал. Люди вышли на улицы все с теми же требованиями: признать выборы сфальсифицированными, а победу Лукашенко – фейковой.

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Что происходит

В Минске акция, как и вчера, началась у стелы "Город-герой". Двигаются митингующие небольшими группами, чтобы рассредоточить внимание силовиков.

Сейчас люди вышли на улицы в двух районах города – Малиновке и Серебрянке.

Протесты на улицах Минска: смотрите видео

Видео прямой трансляции митинга – смотрите вживую

Силовики бьют мужчину

В городе Мозырь, что в Гомельской области, правоохранители напали на мужчину, сообщили в телеграме NEXTA.

Силовики толпой жестко бьют одного человека,

– говорится в сообщении.

Правоохранители напали на человека в Мозыре: видео

Подготовка к новому митингу

В телеграм-канале NEXTA, который активно освещает протесты, митингующие начали распространять призывы с тем, что в этот день нужно лучше подготовиться. В частности, приобрести экипировку в строительных и спортивных магазинах, иметь небольшую аптечку.

С настроений в соцсетях видно: люди настроены решительно и не собираются покидать улицы. Хотя и Лукашенко назвал их "овцами, которыми руководит заграница".

Власть стянула войска

Как и днем ​​ранее, Минск с самого утра начала заполонять военная техника. Как сообщал "Белсат", колонны с милицией и автозаки подъезжали в город с двух сторон, это свидетельствует о том, что власть снова готова к кровавому разгону митинга.

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