Сотни белорусов снова вышли на протест: фото и видео
На следующий день после кровавого силового разгона митинга белорусы снова вышли на протесты. Накануне митингующие призвали друг друга лучше пидготовуватися, действовать слаженно и ожидать повторного жесткого разгона.
Начался митинг в Минске и регионах страны в 19 часов, передает 24 канал. Люди вышли на улицы все с теми же требованиями: признать выборы сфальсифицированными, а победу Лукашенко – фейковой.
К теме Лукашенко о протестах в Беларуси: Вы хотели мордобоя – мы вас поставили на место
Что происходит
В Минске акция, как и вчера, началась у стелы "Город-герой". Двигаются митингующие небольшими группами, чтобы рассредоточить внимание силовиков.
Сейчас люди вышли на улицы в двух районах города – Малиновке и Серебрянке.
Протесты на улицах Минска: смотрите видео
Видео прямой трансляции митинга – смотрите вживую
Силовики бьют мужчину
В городе Мозырь, что в Гомельской области, правоохранители напали на мужчину, сообщили в телеграме NEXTA.
Силовики толпой жестко бьют одного человека,
– говорится в сообщении.
Правоохранители напали на человека в Мозыре: видео
Подготовка к новому митингу
В телеграм-канале NEXTA, который активно освещает протесты, митингующие начали распространять призывы с тем, что в этот день нужно лучше подготовиться. В частности, приобрести экипировку в строительных и спортивных магазинах, иметь небольшую аптечку.
С настроений в соцсетях видно: люди настроены решительно и не собираются покидать улицы. Хотя и Лукашенко назвал их "овцами, которыми руководит заграница".
Власть стянула войска
Как и днем ранее, Минск с самого утра начала заполонять военная техника. Как сообщал "Белсат", колонны с милицией и автозаки подъезжали в город с двух сторон, это свидетельствует о том, что власть снова готова к кровавому разгону митинга.
Кровавые протесты в Беларуси с 9 на 10 августа: как это было
Протесты в Беларуси: главное
- Согласно результатам экзит-пола победу на выборах президента Беларуси 9 августа с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко.
- Сразу же после такой информации тысячи людей вышли на митинги: акции прошли как в провинциальных городках, так и в столице.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированы и захотели честного подсчета голосов.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те использовали ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Силовики штурмовали баррикады, которые протестующие пытались сымпровизировать со свалок и других подручных предметов.
- На время столкновений в стране приглушили интернет, официальные сайты ведомств не работали, власть не комментировала ситуацию.
- Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.
- По информации СМИ, в ходе столкновений погибли три человека, десятки – ранены.
- На следующий день Лукашенко отметил: ОМОН действовал в пределах полномочий, чтобы приглушить митинг