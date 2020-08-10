Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главной политикой в стране должны быть люди.

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Об этом он сказал во время визита на БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация), пишет БелТА.

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"Политика одна должна быть – люди",

– заявил Лукашенко.

Государственное информационное агентство подает только такую коротенькую цитату белорусского лидера. Что именно комментировал Лукашенко: собственно выборы или протесты – издание не уточняет.

В то же время БелТА на своем ютьюб-канале опубликовала видео с вышеупомянутым комментарием Лукашенко. На кадрах можно услышать, что он так реагирует на протесты, которые в последнее время охватили Беларусь – самые массовые состоялись вечером 9-го – ночью 10 августа и они сопровождались столкновениями между людьми и силовиками.

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