Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що головною політикою в країні мають бути люди. Водночас він запевнив, що дасть силову відповідь опозиції, якщо та намагатиметься зробити в країні хаос.

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Про це Лукашено сказав під час візиту на БНБК (Білоруська національна біотехнологічна корпорація), пише БелТА.

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Політика одна має бути – люди,

– заявив Лукашенко.

Державна інформаційна агенція подає лише таку коротеньку цитату білоруського лідера. Що саме коментував Лукашенко: власне вибори чи протести – видання не уточнює.

Водночас БелТА на своєму ютьюб-каналі опублікувала відео з ще одним коментарем Лукашенка. На кадрах можна почути, як він реагує на протести, які останнім часом охопили Білорусі – наймасовіші відбулися ввечері 9-го – вночі 10 серпня та супроводжувалися вони сутичками між людьми та силовиками.

Якщо ви просто висловлюєте свою позицію або позицію когось, і там видно, що це Петров, Сидоров, Іванов… Я це вітаю. Я – готовий особисто з вами вести діалог. Якщо ж ви тенденційно починаєте проводитися, скажемо так, я також це бачу як відповідні взаємини. А якщо ви провокуєте, особливо в інтернеті – отже, отримаєте теж саме,

– наголосив чинний білоруський президент.

Водночас політик запитав своїх противників, що не так і чи вони хочуть "спробувати скинути владу, зламати щось, вколоти образити", як це робили та роблять.

"І чекаєте, що перед вами я чи хтось встане на коліна, і цілуватиме пісок яким ви ходили!? Не буде цього! Тому ви маєте це чітко уявляти. Поводьтеся згідно з законом. Якщо поводитиметесь саме так, претензій до вас від нас не буде", – додав він.

На переконання білоруського очільника, його опоненти хотіли "мордобою", і він має достатньо інформації щодо цього.

"Поки мордобою не було! І ми вас поставили на місце! Що ви хотіли від нас? Хочете, щоб я кинув у хаос країну? Так ви ж мене потім стопчите та матимете рацію, що я не захистив, зокрема вас і вашу родину", – зауважив політик.

Він додав, що хоче миру та є готовим вести діалог з опозицією. Лукашенко переконує, якщо його опоненти можуть щось корисне зробити для країни – він для цього створить найсприятливіші умови.

"Якщо ви боротиметеся проти країни. Якщо намагатиметеся навіть у найдрібніших речах кинути країну в хаос і дестабілізувати її – ви отримаєте миттєву відповідь від мене. Це ж мої конституційні повноваження, за що ви мені докоряєте", – підсумував чинний білоруський президент.

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