У різних містах Білорусі тисячі людей вийшли на масові протести після екзит-полів результатів виборів президента. У деяких містах спалахнули сутички між протестувальниками й бійцями ОМОНу, а в інших силовики перейшли на бік мітингарів.

Про те, яка ситуація з протестами в різних містах Білорусі – читайте на 24 каналі.

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Мінськ

Традиційно найбільший натовп зібрався в столиці – у Мінську. На противагу багатотисячному мітингу вийшли сотні силовиків, пожежні автомобілі, автозаки.

Тут також і найгірше протистояння між двома сторонами конфлікту. Бійці ОМОНу почали застосовувати світлошумові гранати, а згодом дійшло навіть до стрілкової зброї з застосуванням гумових куль.

Внаслідок сутичок є багато постраждалих, переважно серед протестуючих. Втім є постраждалі й з боку силовиків. Один з автозаків навіть влетів у натовп.

Протести в Мінську: дивіться фото

Могильов

Це третє за величиною місто Білорусі. Там ОМОН розігнав протестувальників у центральній частині міста, а далі почав розгін і з центральної площі. Відомо про щонайменше 20 затриманих протестувальників.

Вітебськ

У Вітебську, схоже, правоохоронцям банально бракує людей. Їхні сили банально не співмірні з великими кількостями протестувальників.

Гродно

Тут на протести теж вийшли декілька тисяч людей. Відомо, що ОМОН затримав щонайменше 40 людей. Серед них є 5 журналістів видання "Белсат".

Бобруйськ

У місті зібралися понад 3 тисячі людей. Вони оточили головну площу. Проти такого натовпу силовики фактично були безсилими, тож силовики не вдавалися до жодної активності.

Тож бійці ОМОНу лише стояли поряд з протестантами. Останні почали скандувати гасло "міліція з народом".

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Барановичі

У місті Барановічі ситуація ще цікавіша. Там на вулиці міста вийшов величезний натовп, до якого долучилися близько 8 тисяч людей. Тож силовики просто не мали чого їм протиставити, а тому відступили.

У Барановичах ОМОН відступив проти протестувальників: дивіться відео

Пінськ

ОМОН опустив щити й перед протестувальниками в Пінську – 130-тисячному місті на півдні Білорусі. Там же глава районного виконкому вийшов на переговори з протестувальниками. Це відбулося після того, як понад пів тисячі протестувальників заблокували райвиконком.

Ліда

У місті Ліда, що на заході Білорусі, ОМОН опустив щити перед протестувальниками. У цьому 100-тисячному місті силовики підтримали протестувальників, які у відповідь почали скандувати: "Верым! Можам! Пераможам".

Кобринь

Також ОМОН опустив свої щити й у маленькому містечку Кобрині. Тут силовики фактично підтримали протестувальників.

ОМОН опустив щити в Кобрині: дивіться відео

Також менш людні протести збиралися й в інших містах Білорусі. Зокрема й у зовсім маленьких населених пунктах.