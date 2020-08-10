В разных городах Беларуси тысячи людей вышли на массовые протесты после экзит-поллов по результатам выборов президента. В некоторых городах вспыхнули стычки между протестующими и бойцами ОМОНа, а в других силовики перешли на сторону митингующих.

О том, какова ситуация с протестами в разных городах Беларуси – читайте на 24 канале.

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Минск

Традиционно наибольшая толпа собралась в столице – в Минске. В противовес многотысячному митингу вышли сотни силовиков, пожарные автомобили, автозаки.

Здесь также и хуже противостояние между двумя сторонами конфликта. Бойцы ОМОНа начали применять светошумовые гранаты, а затем дошло даже до стрелкового оружия с применением резиновых пуль.

В результате столкновений есть много пострадавших, преимущественно среди протестующих. Впрочем, есть пострадавшие и со стороны силовиков. Один из автозаков даже влетел в толпу.

Протесты в Минске: смотрите фото

Могилев

Это третий по величине город Беларуси. Там ОМОН разогнал протестующих в центральной части города, а дальше начал разгон и с центральной площади. Известно о по меньшей мере, 20 задержанных протестующих.

Витебск

В Витебске, похоже, правоохранителям банально не хватает людей. Их силы банально не соизмеримы с большими количествами протестующих.

Гродно

Здесь на протесты тоже вышли несколько тысяч человек. Известно, что ОМОН задержал по меньшей мере 40 человек. Среди них есть 5 журналистов издания "Белсат".

Бобруйск

В городе собрались более 3 тысяч человек. Они окружили главную площадь. Против такой толпы силовики фактически были бессильны, поэтому силовики не прибегали ни к какой активности.

Поэтому бойцы ОМОНа только стояли рядом с протестантами. Последние начали скандировать лозунг "милиция с народом".

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Барановичи

В городе Баранович ситуация еще интереснее. Там на улицы города вышел огромная толпа, к которой присоединились около 8 тысяч человек. Поэтому силовики просто не имели чего им противопоставить, поэтому отступили.

В Барановичах ОМОН отступил против протестующих: смотрите видео

Пинск

ОМОН опустил щиты и перед протестующими в Пинске – 130-тысячном городе на юге Беларуси. Там же глава районного исполкома вышел на переговоры с протестующими. Это произошло после того, как более полтысячи протестующих заблокировали райисполком.

Лида

В городе Лида, что на западе Беларуси, ОМОН опустил щиты перед протестующими. В этом стотысячном городе силовики поддержали протестующих, которые в ответ начали скандировать: "Верым! Можам! Пераможам".

Кобрин

Также ОМОН опустил свои щиты и в маленьком городке Кобрине. Здесь силовики фактически поддержали протестующих.

ОМОН опустил щиты в Кобрине: смотрите видео

Также менее людные протесты собирались и в других городах Беларуси. В том числе и у совсем маленьких населенных пунктах.