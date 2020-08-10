Силовики используют стрельбу различных видов, которая очень ранит людей, – белорусский журналист
В Беларуси вновь вспыхнули массовые протесты из-за президентских выборов. Белорусы заверили, что ситуация вышла из-под контроля, ведь ОМОНовцы просто начали в них стрелять. В частности, используют стрельбу различных видов.
Такую информацию в эфире 24 канала сообщил белорусский журналист Франак Вячорка. Он отметил, что по состоянию на вечер 10 августа 2020 в Минске проходит стрельба, ранен уже нескольких журналистов.
Интересно В Беларуси возобновились столкновения: силовики задерживают и бьют людей – фото, видео
"Похоже, что Лукашенко пошел во все тяжкие. Милицейские используют стрельбу разного вида. Там есть резиновые пули, полукруглые, а также удлиненные. Они очень сильно ранят людей", – рассказал Вячорка.
Он отметил, что люди сами не понимают, что же происходит в стране.
Мы только получаем страшные новости, силовики начали стрелять в людей,
– отметил журналист.
Вячорка не готов сказать, чем именно закончатся протесты в Беларуси. "Все будет зависеть от того, насколько серьезными будут потери. Мы не знаем, насколько продержится сегодня протест. Вчера он продолжался до 3:00", – отметил Франак Вячорка.
Вячорка: В стране полностью отключили интернет
Франак Вячорка отметил, что гражданам Беларуси, а также иностранным СМИ трудно получить информацию о протестах в Беларуси. Причиной является то, что в стране просто ограничили доступ к интернету.
Интернета нет. Он выключен. Ни один белорусский сайт не работает – ни с Беларуси, ни с границы. Ни фейсбук, ни гугл, ни ютуб, ни инстаграм. Страна в темноте находится. Для передачи изображения или видео – надо пользоваться десятками различных программ. И то не факт, что получится,
– заверил Вячорка.
Он пояснил, что в Украине не отключали сеть во время Революции Достоинства в 2013 году, которая была очень похожа на ситуацию, которая сейчас в Беларуси. Этому есть одно объяснение. "Украина – это демократия по сравнению с Беларусью. Беларусь всегда была автократической диктатурой, которая порой была ближе к тоталитаризму, а часто ближе к авторитаризму. Но сейчас она больше впадает в тоталитаризм, где нельзя ни думать, ни дышать, ни говорить ничего против власти ", – отметил журналист.
По его словам, Лукашенко начал войну против собственного народа. Все, что происходит сейчас – это вина его и преступной власти, которая ему подчиняется.
"В Беларуси нет людей и депутатов в Раде, которые бы заступились, как в Украине. Здесь есть только люди без инструментов, интернета и лидеров. Они вынуждены самоорганизовываться на Майдане. Когда нет оружия – очень сложно бороться против гранат и помповых стрельб", – сказал Вячорка.
Протесты в Беларуси: что известно
- Победу на выборах президента Беларуси 9 августа, согласно результатам экзит-пола, одержал Александр Лукашенко. К тому же, с огромным отрывом.
- Такая информация спровоцировала массовые протесты белорусов. Акции прошли как в провинциальных городках, так и в столице. Граждане страны заявили, что выборы сфальсифицировали. Они требуют честного подсчета голосов.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те использовали ружья с резиновыми пулями, водометы. Протестующие создали баррикады из мусорных баков и других подручных предметов. Однако ОМОНовцы штурмовали эти баррикады.
- Стоит отметить, что в стране приглушили интернет. Поэтому официальные сайты ведомств не работали. Власть не комментировала ситуацию. Протестующие начали покидать улицы Минска примерно в 3:00.
- По информации СМИ, в ходе столкновений погибли 3 человека, десятки – ранены. Лукашенко прокомментировал ситуацию только на следующий день. Он отметил, что ОМОН действовал в пределах полномочий, чтобы приглушить митинг.