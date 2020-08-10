В Беларуси вновь вспыхнули массовые протесты из-за президентских выборов. Белорусы заверили, что ситуация вышла из-под контроля, ведь ОМОНовцы просто начали в них стрелять. В частности, используют стрельбу различных видов.

Такую информацию в эфире 24 канала сообщил белорусский журналист Франак Вячорка. Он отметил, что по состоянию на вечер 10 августа 2020 в Минске проходит стрельба, ранен уже нескольких журналистов.

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"Похоже, что Лукашенко пошел во все тяжкие. Милицейские используют стрельбу разного вида. Там есть резиновые пули, полукруглые, а также удлиненные. Они очень сильно ранят людей", – рассказал Вячорка.

Он отметил, что люди сами не понимают, что же происходит в стране.

Мы только получаем страшные новости, силовики начали стрелять в людей,

– отметил журналист.

Вячорка не готов сказать, чем именно закончатся протесты в Беларуси. "Все будет зависеть от того, насколько серьезными будут потери. Мы не знаем, насколько продержится сегодня протест. Вчера он продолжался до 3:00", – отметил Франак Вячорка.

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Франак Вячорка отметил, что гражданам Беларуси, а также иностранным СМИ трудно получить информацию о протестах в Беларуси. Причиной является то, что в стране просто ограничили доступ к интернету.

Интернета нет. Он выключен. Ни один белорусский сайт не работает – ни с Беларуси, ни с границы. Ни фейсбук, ни гугл, ни ютуб, ни инстаграм. Страна в темноте находится. Для передачи изображения или видео – надо пользоваться десятками различных программ. И то не факт, что получится,

– заверил Вячорка.

Он пояснил, что в Украине не отключали сеть во время Революции Достоинства в 2013 году, которая была очень похожа на ситуацию, которая сейчас в Беларуси. Этому есть одно объяснение. "Украина – это демократия по сравнению с Беларусью. Беларусь всегда была автократической диктатурой, которая порой была ближе к тоталитаризму, а часто ближе к авторитаризму. Но сейчас она больше впадает в тоталитаризм, где нельзя ни думать, ни дышать, ни говорить ничего против власти ", – отметил журналист.

Справка. В Минске во время протестов ранили в ногу журналистку "Нашей Нивы" Наталью Лубневскую. Ее госпитализировали. По словам пострадавшей, в нее попала резиновая пуля.

По его словам, Лукашенко начал войну против собственного народа. Все, что происходит сейчас – это вина его и преступной власти, которая ему подчиняется.

"В Беларуси нет людей и депутатов в Раде, которые бы заступились, как в Украине. Здесь есть только люди без инструментов, интернета и лидеров. Они вынуждены самоорганизовываться на Майдане. Когда нет оружия – очень сложно бороться против гранат и помповых стрельб", – сказал Вячорка.

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