У суботу, 25 листопада, про це написали у виданні Reuters з посиланням на офіційні джерела КНДР. У матеріалі йдеться, що фото були зроблені новим супутником-шпигуном, запущеним Пхеньяном.

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У КНДР з'явився новий супутник-шпигун

Важливо, що 25 листопада північнокорейський лідер відвідав центр управління Національного управління аерокосмічних технологій, щоб переглянути нові супутникові знімки, зроблені над Чінхе, Пусаном, Ульсаном, Пхоханом та Тегу.

На одному із кадрів, зафіксованих супутником, був американський авіаносець Carl Vinson, який прибув до Бусану 21 листопада. Зазначимо, що це місто в Південній Кореї.

Вищі дипломати Японії, Південної Кореї та Сполучених Штатів виступили в п'ятницю та рішуче засудили запуск супутника за його дестабілізуючий вплив на регіон,

– йдеться в заяві Державного департаменту США.

Власне, у Сполучених Штатах Америки вважають, що це є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Водночас у Reuters з посиланням на аналітиків констатують, що можливості супутника-шпигуна не перевірили належним чином.

Зверніть увагу! Північна Корея також розкритикувала Сполучені Штати за надання передової зброї своїм "маріонеткам". Про кого саме йдеться – не зазначено, однак у повідомленні Пхеньян погрожує, що нібито навіть "невелика іскра" здатна призвести до глобальної ядерної війни.

Експерти наголошують, що Північна Корея стала новим союзником Росії за час правління президента Владіміра Путіна. Через повномасштабну війну Москва вимушена була розвернутися не тільки від Заходу, а й всього так званого "пострадянського простору".

Тепер найкращими союзниками Кремля є ХАМАС, Хезболла, Талібан, певною мірою Іран та, власне, Пхеньян. Саме ці політичні режими й державні утворення несуть найбільшу загрозу для людства. Зокрема, Росія та КНДР навіть мають ядерну зброю.