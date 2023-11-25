Китай прагне задовольнити насамперед свої економічні інтереси. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що з країнами Європейського Союзу Пекін намагається вибудувати конструктивний діалог, особливо в контексті торгівлі, економіки та фінансів.

Дивіться також Китай вважає себе рівнею США: неучасть Сі й Байдена в саміті G20 стала "плювком" Путіну

Які інтереси переслідує Китай

Якщо зі США триває досить гостра конфронтація, то про відносини Китаю та європейських країн цього сказати не можна.

"Для того, щоб схилити на свій бік певних політичних лідерів, зробили такий жест ввічливості, нібито Китай є відкритим для громадян, які приїжджають у туристичних цілях. Також це може сприяти покращенню бізнесу як всередині Китаю, так і бізнесу, який намагається вийти на віддалені ринки", – підкреслив Желіховський.

За його словами, Китай намагається балансувати, тому заяви про безвіз можуть бути хитрою геополітичною грою. З одного боку КНР не засуджує агресію Росії проти України, навіть були свідчення того, що країна нібито допомагає Кремлю, поставляючи товари подвійного призначення.

Але з іншого боку, Китай не полишає надій на те, що в певних позиціях із Заходом можна зійтися. Тому ми бачимо такі кроки. Не варто відкидати, що у майбутньому Китай може піти на інші схожі ініціативи,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Станіслав Желіховський припустив, що означає заява Китаю про безвіз для громадян Європи: дивіться відео

Чи вплине це на західних лідерів

Якщо Китай продовжуватиме вести агресивну політику, наприклад, допомагаючи Росії, чи виступаючи проти західних цінностей, то цей "трюк" може і не спрацювати. Він навпаки стане показником того, що Китай робить багато чого проти нормальної світової політики.

Днями міністр закордонних справ Франції після візиту у Пекін, заявила, що розраховує на пильність китайської влади, щоб уникнути будь-якої підтримки російських військових дій на території України.

Для країн західного світу дуже важливо, щоб КНР не допомагала Росії. В іншому випадку, це може створити значні перешкоди для "перелому у війні". Це значно посилило б фронт з боку Росії. Заходу важливо цього не допустити,

– сказав Желіховський.

Попереджень для Китаю упродовж останніх місяців було дуже багато. Ймовірно, про це також мовилось під час зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Але поки важко спрогнозувати, чи дослухався до цих слів Китай, особливо враховуючи, що Північна Корея далі продовжує погрожувати безпеці своїх сусідів.

Зверніть увагу! У КНДР повідомили про успішний запуск першого супутника-розвідника. За цим особисто спостерігав Кім Чен Ин. У Держдепартаменті США заявили, що під час запуску використовували технологію балістичних ракет, яка заборонена резолюціями ООН.

За словами Желіховського, КНДР не може діяти без відома Китаю. Відтак схожу паралель можна провести у відносинах між Китаєм та Росією. Якщо він допомагає КНДР, то може допомагати Росії. Ймовірно, мовиться не лише про товари подвійного призначення: мікрочіпи, електроніку, але й про прямі постачання озброєння, якого дуже не вистачає Росії, враховуючи шалені втрати на фронті.

Зараз до Пекіна намагаються достукатись і не дати йому можливості повною мірою відійти від цивілізованого порядку денного у міжнародній політиці,

– підсумував експерт-міжнародник.

Останні новини про Сі Цзіньпіна