Російський правозахисник Марк Фейгін прокоментував інцидент 24 Каналу. За його словами, попри однакову поведінку, американський і китайський лідери могли мати різну мотивацію.

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"Те, що Байден не брав участі в цьому спілкуванні саме з причини участі в ньому Путіна, – це безперечно. Сі Цзіньпін, я думаю, просто бере участь у певній грі. Мовляв, якщо не беруть участь США, то нащо дріб'язкувати і опускатись до участі з усіма іншими", – припустив Фейгін.

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На думку російського правозахисника, Китай вважає себе рівнею США й усіма можливими способами намагається це продемонструвати. Дарма що Сполучені Штати інакше ставляться до країни, продовжуючи вважати її приналежною до "другого світу".

Китай дистанціюється від Росії

"Ми бачимо, Пекін намагається тепер прокреслити якусь дистанцію від Москви, тому що вона стає дедалі більш непередбачуваною", – зауважив Фейгін.

Так, Китай не хоче відповідати за дії Росії. Ба більше, країна-агресорка дедалі залежніша від нього, тому все одно нікуди не подінеться. Наразі Китай робить ставку на США, але в будь-який момент усе може змінитись.

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