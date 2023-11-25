Китай стремится удовлетворить, прежде всего, свои экономические интересы. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что со странами Европейского Союза Пекин пытается выстроить конструктивный диалог, особенно в контексте торговли, экономики и финансов.
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Какие интересы преследует Китай
Если из США идет достаточно острая конфронтация, то об отношениях Китая и европейских стран этого сказать нельзя.
"Для того, чтобы склонить на свою сторону определенных политических лидеров, сделали такой жест вежливости, якобы Китай открыт для граждан, которые приезжают в туристических целях. Также это может способствовать улучшению бизнеса как внутри Китая, так и бизнеса, который пытается выйти на отдаленные. рынки", – подчеркнул Желиховский.
По его словам, Китай пытается балансировать, поэтому заявления о безвизе могут быть хитрой геополитической игрой. С одной стороны, КНР не осуждает агрессию России против Украины, даже были свидетельства того, что страна якобы помогает Кремлю, поставляя товары двойного назначения.
Но, с другой стороны, Китай не теряет надежд на то, что в определенных позициях с Западом можно сойтись. Потому мы видим такие шаги. Не стоит исключать, что в будущем Китай может пойти на другие подобные инициативы,
– подчеркнул эксперт-международник.
Станислав Желиховский предположил, что означает заявление Китая о безвизе для граждан Европы: смотрите видео
Повлияет ли это на западных лидеров
Если Китай будет продолжать вести агрессивную политику, например, помогая России или выступая против западных ценностей, то этот "трюк" может и не сработать. Он, наоборот, станет показателем того, что Китай делает много против нормальной мировой политики.
На днях министр иностранных дел Франции после визита в Пекин заявила, что рассчитывает на бдительность китайских властей во избежание какой-либо поддержки российских военных действий на территории Украины.
Для стран западного мира очень важно, чтобы КНР не помогала России. В противном случае это может создать значительные препятствия для "перелома в войне". Это значительно усилило бы фронт со стороны России. Западу важно этого не допустить,
– сказал Желиховский.
Предупреждений для Китая за последние месяцы было очень много. Вероятно, об этом тоже говорилось во время встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Но пока трудно спрогнозировать, прислушался ли к этим словам Китай, особенно учитывая, что Северная Корея продолжает угрожать безопасности своих соседей.
По словам Желиховского, КНДР не может действовать без ведома Китая. Подобную параллель можно провести в отношениях между Китаем и Россией. Если он помогает КНДР, он может помогать России. Вероятно, речь идет не только о товарах двойного назначения: микрочипах, электронике, но и о прямых поставках вооружения, которого очень не хватает России, учитывая безумные потери на фронте.
Сейчас до Пекина пытаются достучаться и не дать ему возможности в полной мере отойти от цивилизованной повестки дня в международной политике,
– подытожил эксперт-международник.
Последние новости о Си Цзиньпине
- Впервые за 6 лет лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в США. Его встреча с президентом Джозефом Байденом прошла 15 ноября в Сан-Франциско. Впоследствии Си Цзиньпин заявил, что, хотя отношения между странами никогда не были гладкими, Китай и США не могут обернуться друг к другу спинами. Джо Байден добавил, что встреча была полезной и откровенной.
- Си Цзиньпин проигнорировал саммит "Большой двадцатки", который состоялся 22 ноября в онлайн-формате. На нем присутствовал Владимир Путин, а проводил встречу премьер-министр Индии Нарендра Моди. Стоит упомянуть, что ранее Моди пропустил виртуальную встречу, на которой был Си Цзиньпин. Теперь ситуация повторилась.
- Журналисты The Washington Post сообщают, что Россия ведет переговоры с Китаем по поводу строительства подводного тоннеля, который соединит страну-агрессор с Крымом. Оккупанты понимают уязвимость Крымского моста, поэтому хотят создать новую логистическую линию для своих военных. Помочь в этом может одна из крупнейших строительных компаний Китая, которая якобы заявила о готовности взяться за это дело.