Китай стремится удовлетворить, прежде всего, свои экономические интересы. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что со странами Европейского Союза Пекин пытается выстроить конструктивный диалог, особенно в контексте торговли, экономики и финансов.

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Какие интересы преследует Китай

Если из США идет достаточно острая конфронтация, то об отношениях Китая и европейских стран этого сказать нельзя.

"Для того, чтобы склонить на свою сторону определенных политических лидеров, сделали такой жест вежливости, якобы Китай открыт для граждан, которые приезжают в туристических целях. Также это может способствовать улучшению бизнеса как внутри Китая, так и бизнеса, который пытается выйти на отдаленные. рынки", – подчеркнул Желиховский.

По его словам, Китай пытается балансировать, поэтому заявления о безвизе могут быть хитрой геополитической игрой. С одной стороны, КНР не осуждает агрессию России против Украины, даже были свидетельства того, что страна якобы помогает Кремлю, поставляя товары двойного назначения.

Но, с другой стороны, Китай не теряет надежд на то, что в определенных позициях с Западом можно сойтись. Потому мы видим такие шаги. Не стоит исключать, что в будущем Китай может пойти на другие подобные инициативы,

– подчеркнул эксперт-международник.

Станислав Желиховский предположил, что означает заявление Китая о безвизе для граждан Европы: смотрите видео

Повлияет ли это на западных лидеров

Если Китай будет продолжать вести агрессивную политику, например, помогая России или выступая против западных ценностей, то этот "трюк" может и не сработать. Он, наоборот, станет показателем того, что Китай делает много против нормальной мировой политики.

На днях министр иностранных дел Франции после визита в Пекин заявила, что рассчитывает на бдительность китайских властей во избежание какой-либо поддержки российских военных действий на территории Украины.

Для стран западного мира очень важно, чтобы КНР не помогала России. В противном случае это может создать значительные препятствия для "перелома в войне". Это значительно усилило бы фронт со стороны России. Западу важно этого не допустить,

– сказал Желиховский.

Предупреждений для Китая за последние месяцы было очень много. Вероятно, об этом тоже говорилось во время встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Но пока трудно спрогнозировать, прислушался ли к этим словам Китай, особенно учитывая, что Северная Корея продолжает угрожать безопасности своих соседей.

Обратите внимание! В КНДР сообщили об успешном запуске первого спутника-разведчика. За этим лично наблюдал Ким Чен Ин. В Госдепартаменте США заявили, что при запуске использовали технологию баллистических ракет, которая запрещена резолюциями ООН.

По словам Желиховского, КНДР не может действовать без ведома Китая. Подобную параллель можно провести в отношениях между Китаем и Россией. Если он помогает КНДР, он может помогать России. Вероятно, речь идет не только о товарах двойного назначения: микрочипах, электронике, но и о прямых поставках вооружения, которого очень не хватает России, учитывая безумные потери на фронте.

Сейчас до Пекина пытаются достучаться и не дать ему возможности в полной мере отойти от цивилизованной повестки дня в международной политике,

– подытожил эксперт-международник.

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