Переговоры с Китаем нужны России, чтобы сохранить контроль над оккупированным Крымом. В то же время это означает, что Москва все больше зависит от Пекина. Об этом говорится в большом материале The Washington Post, передает 24 Канал.

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Откуда и что известно о переговорах

Российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом,

– пишут журналисты, ссылаясь на сообщения, перехваченные украинскими службами безопасности.

В конце октября даже состоялись встречи по этому вопросу. Россия беспокоится о судьбе Крымского моста и понимает его уязвимость. Оккупантам нужна новая логистическая линия для военных.

Американские чиновники и инженеры, опрошенные журналистами, оценивают такое строительство в миллиарды долларов. Из-за большого объема работ это займет годы. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий. К тому же Китай может попасть под санкции, ведь до сих пор он не признает аннексию Крыма.

Детали о тайных переговорах Россия – Китай

Перехваченные электронные письма указывают на то, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Сообщения были предоставлены The Washington Post украинскими официальными лицами, которые надеялись разоблачить проект и потенциальное участие Китая,

– говорится в материале.

Журналисты подняли регистрационные документы и узнали, что недавно в Крыму сформировали российско-китайский консорциум. В нем принимают участие лица, названные в электронных письмах. А на полуостров приезжали китайские делегаты.

Кто может строить новые обходные пути для россиян

4 октября Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) утверждала о "готовности обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

Справка. CRCC является государственной компанией КНР, она построила многие из крупнейших автомобильных и железнодорожных сетей в Китае. Но, как указывают медийщики, она же "установила значительные связи с Россией в последние годы", в частности, благодаря проекту расширения системы московского метро, завершенном в 2021 году.

С журналистами там ожидаемо отказались общаться. Также бросил трубку российский бизнесмен Владимир Калюжный – он по документам является генеральным директором консорциума. В письме Георгию Мурадову, постоянному представителю Республики Крым при президенте России, Калюжный писал, что китайцы готовы быть генеральным подрядчиком в строительстве тоннеля под Керченским проливом. Впрочем, они просят о секретности.

Друзья Путина и здесь

"В строительстве принимают участие компании, связанные с Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина, накопившим огромное состояние благодаря поддерживаемым Кремлем проектам, включая зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. 71-летний олигарх приобрел большую собственность в Крыму после его незаконной аннексии, когда он впервые попал под санкции Министерства финансов США", – говорится в статье.

Реально ли такое строительство

Соорудить тоннель под Керченским проливом технически возможно, у Китая есть необходимый опыт и оборудование. Но это сложно, рискованно, долго и дорого. Возможно, это следует рассматривать как долгосрочные инвестиции, чтобы Крым был связан с Россией физически.

Что ж, если России удастся эта авантюра, то у Украины будут новые законные цели.

Бурная реакция Кремля