Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Зеленского, это был один из последних его телефонных разговоров с Путиным, передает 24 Канал.

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Зеленский вспомнил последний разговор с Путиным

Зеленский на пресс-конференции рассказал о своих "не очень интересных воспоминаниях" об общении с Путиным. В частности, по словам президента Украины, он, кроме разных политических вещей, и того, что происходит на поле боя, поднял вопрос об одном случае, который произошел в оккупированном Крыму, где малолетний мальчик остался без родителей.

"Это было до начала полномасштабной войны, но уже после того, как у нас состоялась встреча в нормандском формате. Я ему позвонил по телефону и сказал, что в Крыму остался один ребенок. Мальчик совсем маленький. Его мать утопили в луже. Так взяли и утопили", – сказал он.

Президент подчеркнул, что был в шоке от такого отношения к нашим гражданам на аннексированном полуострове и сказал Путину, что там постоянно такая ситуация. А отца мальчика просто арестовали.

Глава государства отметил, что лично звонил Путину по этому поводу, потому что к нему обращались неравнодушные граждане.

Дальше Путин начал говорить так, будто он спрашивает подчиненных. Он говорит: "Ты знаешь о нем? Не знаешь. А ты знаешь...?" Такая, знаете, театральная постановка,

– рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это был пример абсолютного цинизма и жестокости Путина.

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