Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Зеленского, это был один из последних его телефонных разговоров с Путиным, передает 24 Канал.
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Зеленский вспомнил последний разговор с Путиным
Зеленский на пресс-конференции рассказал о своих "не очень интересных воспоминаниях" об общении с Путиным. В частности, по словам президента Украины, он, кроме разных политических вещей, и того, что происходит на поле боя, поднял вопрос об одном случае, который произошел в оккупированном Крыму, где малолетний мальчик остался без родителей.
"Это было до начала полномасштабной войны, но уже после того, как у нас состоялась встреча в нормандском формате. Я ему позвонил по телефону и сказал, что в Крыму остался один ребенок. Мальчик совсем маленький. Его мать утопили в луже. Так взяли и утопили", – сказал он.
Президент подчеркнул, что был в шоке от такого отношения к нашим гражданам на аннексированном полуострове и сказал Путину, что там постоянно такая ситуация. А отца мальчика просто арестовали.
Глава государства отметил, что лично звонил Путину по этому поводу, потому что к нему обращались неравнодушные граждане.
Дальше Путин начал говорить так, будто он спрашивает подчиненных. Он говорит: "Ты знаешь о нем? Не знаешь. А ты знаешь...?" Такая, знаете, театральная постановка,
– рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это был пример абсолютного цинизма и жестокости Путина.
Ранее Зеленский говорил, что Путин не хочет мира
- Во время одного из своих интервью Владимир Зеленский отметил, что Владимиру Путину не нужен мир с Украиной. По словам президента, российский диктатор хочет оккупировать все наше государство.
- Зеленский также подчеркнул, что не может представить подписание мирного соглашения, при котором Россия оставит себе временно оккупированные им территории. Речь идет о части Донецкой и Луганской областей, а также Крыме.
- Президент также сказал, что лучше остановить Владимира Путина сейчас. Это нужно, чтобы мир не увидел повторения российской агрессии спустя несколько лет.