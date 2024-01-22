Про це президент України розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За словами Зеленського, це була одна з останніх його телефонних розмов з Путіним, передає 24 Канал.

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Зеленський пригадав останню розмову з Путіним

Зеленський на пресконференції розповів про свої "не дуже цікаві спогади" про спілкування з Путіним. Зокрема, за словами президента України, він, окрім різних політичних речей, і того, що відбувається на полі бою, порушив питання про один випадок, який стався в окупованому Криму, де малолітній хлопчик залишився без батьків.

"Це було до початку повномасштабної війни, але вже після того, як у нас відбулася зустріч у нормандському форматі. Я йому зателефонував і сказав, що в Криму залишилася одна дитина. Хлопчик зовсім маленький. Його мати втопили в калюжі. Так взяли й втопили", – сказав він.

Президент наголосив, що був у шоку від такого ставлення до наших громадян на анексованому півострові й сказав Путіну, що там постійно така ситуація. А батька хлопчика просто заарештували.

Глава держави зазначив, що особисто дзвонив Путіну з цього приводу, бо до нього зверталися небайдужі громадяни.

Далі Путін почав говорити так, ніби він запитує підлеглих. Він каже: "Ти знаєш про нього? Не знаєш. А ти знаєш...?" Така, знаєте, театральна постановка,

– розповів Зеленський.

Він наголосив, що це був приклад абсолютного цинізму та жорстокості Путіна.

Раніше Зеленський казав, що Путін не хоче миру