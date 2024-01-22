Водночас глава держави наголосив, що із корупційними проблемами треба боротися. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, передає 24 Канал.

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Президент висловився про корупційні скандали

На думку президента, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Адже коли наша держава бореться за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, то не можна створювати "маленькі, знаєте, корупційні проблеми".

Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне,

– заявив він.

Президент також підкреслив, що з корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях. Водночас на питання про те, чи є наразі корупційні помилки в Україні, Зеленський відповів: "Звичайно".

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