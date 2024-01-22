Водночас глава держави наголосив, що із корупційними проблемами треба боротися. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, передає 24 Канал.
Цікаво Сьогодні я не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, – Зеленський
Президент висловився про корупційні скандали
На думку президента, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Адже коли наша держава бореться за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, то не можна створювати "маленькі, знаєте, корупційні проблеми".
Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне,
– заявив він.
Президент також підкреслив, що з корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях. Водночас на питання про те, чи є наразі корупційні помилки в Україні, Зеленський відповів: "Звичайно".
Зеленський дав інтерв'ю журналістам: важливе з розмови
- Володимир Зеленський наголосив, що одразу після того, як дізнався про інцидент зі стеженням за журналістами проєкту Bihus.Info, то одразу викликав до себе голову СБУ Василя Малюка. Президент наголосив, що "треба знайти відповіді на все це".
- Президент також підкреслив, що українці не можуть собі дозволити втомлюватися від війни. Адже якщо це станеться, то ми втратимо те, що є, тому потрібно вставати на захист на усіх фронтах, як на військовому, так і на бізнес-фронті.
- Глава держави сказав, що наразі не бачить потреби мобілізувати зараз пів мільйона людей. За його словами, він не побачив "достатньо зрозумілих деталей", щоб організувати таку мобілізацію.
- Водночас Зеленський прокоментував і законопроєкт щодо мобілізації. Президент сказав, що найперше, що потрібно знати, що це питання справедливості, зокрема, щодо тих людей, які боронять наш фронт з перших днів російського вторгнення в нашу державу.