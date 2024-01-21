Володимир Зеленський закликав людей розділяти речі, коли вони говорять про втому. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

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Що Зеленський думає про втому

Глава держави наголосив, що українці не можуть собі дозволити втомлюватися від війни.

Якщо ми втомимося у цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо,

– попередив Зеленський.

Український лідер наголосив на важливості захисту держави. Як пояснив Зеленський, під поняттям "захист" він має на увазі не тільки людей на фронті, а й тих, хто працює, має бізнес, сплачує податки. За його словами, можна втомитися під ракетами цим займатися, однак люди все одно продовжують працювати.

Тому можна дозволити собі втомитися ввечері, але зранку прийдеться захищати державу,

– додав він.

Зеленський наголосив, що задля збереження України треба боротися за неї.

Що ще говорив Зеленський