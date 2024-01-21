Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Владіміру Путіну не потрібен мир з Україною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News.

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Чого прагне Путін

Як поясний президент України, російський диктатор хоче окупувати всю нашу державу.

Він (Путін – 24 Канал) не хоче жодного миру з Україною,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що не може собі уявити підписання тієї мирної угоди, за якої Росія залишить собі тимчасово окуповані нею території Донецької та Луганської областей, а також Крим.

Зеленський наголосив, що краще зупинити Владіміра Путіна зараз, щоб світ не побачив повторення російської агресії через кілька років.

Якщо ми дійсно хочемо мати мир у Європі..., нам усім дійсно треба зрозуміти, що Україна справді є незалежною,

– заявив президент.

За його словами, для повернення незалежності краще знайти політичний шлях.

Що кажуть про Путіна