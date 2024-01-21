Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Владіміру Путіну не потрібен мир з Україною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News.
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Чого прагне Путін
Як поясний президент України, російський диктатор хоче окупувати всю нашу державу.
Він (Путін – 24 Канал) не хоче жодного миру з Україною,
– наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що не може собі уявити підписання тієї мирної угоди, за якої Росія залишить собі тимчасово окуповані нею території Донецької та Луганської областей, а також Крим.
Зеленський наголосив, що краще зупинити Владіміра Путіна зараз, щоб світ не побачив повторення російської агресії через кілька років.
Якщо ми дійсно хочемо мати мир у Європі..., нам усім дійсно треба зрозуміти, що Україна справді є незалежною,
– заявив президент.
За його словами, для повернення незалежності краще знайти політичний шлях.
Що кажуть про Путіна
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нещодавно назвав Владіміра Путіна воєнним злочинцем, який пройшов точку неповернення. На його думку, колоніальні війни тривають десятиліттями, тому завершувати агресію проти України буде не чинний президент Росії, а вже інша команда.
- Не так давно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російський диктатор вирішив підпалити світ. Польський лідер вказав на формування "коаліції зла" у світі, яка готова руйнувати міжнародний порядок.
- Як повідомлялося раніше, глава МЗС Великої Британії Девід Камерон порівняв Владіміра Путіна з Адольфом Гітлером. Він закликав світ не заспокоювати президента країни-агресорки, а протистояти йому та російському вторгненню в Україну.