Владимир Зеленский дал понять, что Владимиру Путину не нужен мир с Украиной. Об этом он сказал в интервью телеканалу Channel 4 News.
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Чего жаждет Путин
Как пояснил президент Украины, российский диктатор хочет оккупировать все наше государство.
Он (Путин – 24 Канал) не хочет никакого мира с Украиной,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что не может себе представить подписание такого мирного соглашения, при котором Россия оставит себе временно оккупированные ею территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым.
Зеленский подчеркнул, что лучше остановить Владимира Путина сейчас, чтобы мир не увидел повторения российской агрессии спустя несколько лет.
Если мы действительно хотим иметь мир в Европе…, нам всем действительно нужно понять, что Украина действительно независима,
– заявил президент.
По его словам, для возвращения независимости лучше найти политический путь.
Что говорят о Путине
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский недавно назвал Владимира Путина военным преступником, прошедшим точку невозвращения. По его мнению, колониальные войны продолжаются десятилетиями, поэтому завершать агрессию против Украины будет не действующий президент России, а уже другая команда.
- Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор решил поджечь мир. Польский лидер отметил формирование "коалиции зла" в мире, которая готова разрушать международный порядок.
- Как сообщалось ранее, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Он призвал мир не успокаивать президента страны-агрессора, а противостоять ему и российскому вторжению в Украину.