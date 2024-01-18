Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия наносила удары по Украине баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Накануне также появилась информация о том, что Иран может передать России новые баллистические ракеты.

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Дуда раскритиковал Путина

По словам президента Польши, через 30 лет после распада Советского Союза можно сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его кровожадной версии.

Без всяких сомнений, Путин решил поджечь мир,

– заявил Дуда.

Польский глава отметил, что самым опасным на фоне войны России против Украины является формирование так называемой "коалиции зла" в мире. Как отметил Дуда, она благоприятна не только для Путина. Эта коалиция готова брать на себя полномочия и риск разрушения международного порядка.

Он также отметил, что модель безопасности, которую пытались построить после "холодной войны", разрушается. По мнению Дуды, основы свободного мира, свобода достоинства и демократия сейчас уничтожаются и имеют много врагов. Польский глава подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина борется не только за свой суверенитет, но и защищает демократические ценности в целом.

В то же время Анджей Дуда призвал мировых лидеров не поддаваться усталости из-за войны в Украине.

Украинцы сами должны решить свое будущее, никто другой не может его решить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они – агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну,

– подчеркнул лидер Польши.

В частности, он добавил, что если Путин победит в Украине, это подаст четкий сигнал всему миру и будет побуждать сторонников России активизировать действия против западного мира.

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