В то же время Зеленский рассказал, что во время разговора обе стороны скоординировали позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО. Президент также рассказал о ситуации на поле боя.
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Президенты обсудили вступление Украины в НАТО
Как отметил Дуда, членство нашего государства в Североатлантическом альянсе до окончания войны невозможно. Впрочем, польский президент верит, что начать процедуру вступления можно было даже на текущем этапе.
В то же время Дуда подчеркнул, что Украина должна стремиться к полноправному членству в НАТО.
Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит обсуждение этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины,
– рассказал польский президент.
По его словам, будущее членство Украины в НАТО чрезвычайно важно для всего Альянса и безопасности Польши.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Саммит НАТО в Вашингтоне состоится 9 – 11 июля 2024 года. Владимир Зеленский 11 января во время визита в Литву заявил, что Украина хотела бы увидеть со стороны НАТО реальный шаг. По его словам, важно, чтобы в этом вопросе не было стагнации. Он также выразил мнение, что это нужно не только нам, но и Вашингтону. Президент считает, что там заинтересованы в том, чтобы этот саммит был мощным и удачным.
- Украина и Британия 12 января подписали историческое соглашение о безопасности. Соединенное Королевство считает, что будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. Участники решили координировать и укреплять совместные усилия по поддержке вступления Украины в НАТО.
- Владимир Зеленский 16 января во время Всемирного экономического форума встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер констатировал, что обсудил генсеком Североатлантического альянса многие важные вопросы. Речь идет о ситуации на поле боя, оборонных потребностях нашего государства, дальнейшем усилении украинской системы ПВО. Была также обсуждена подготовка саммита НАТО в Вашингтоне и работа с партнерами по соглашениям о безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.