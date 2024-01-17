Водночас Зеленський розповів, що під час розмови обидві сторони скоординували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Президент України також розповів про ситуацію на полі бою.

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Президенти обговорили вступ України до НАТО

Як зазначив Дуда, членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі до закінчення війни є неможливим. Втім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі.

Водночас Дуда наголосив, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО.

Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України,

– розповів польський президент.

За його словами, майбутнє членство України в НАТО є надзвичайно важливою для всього Альянсу та безпеки Польщі.

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