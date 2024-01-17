Зеленский высказался во время форума, что Запад часто просил не эскалировать ситуацию. Из-за этого гибли украинские граждане, а Путин чувствовал себя увереннее.

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О чем говорили Зеленский и Дуда в Давосе

По словам Зеленского, с президентом Польши обсудили двусторонние отношения, включая взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Также стороны скоординировали позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО.

Президент Украины рассказал о ситуации на поле боя. Лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Дуда уверяет, что политика Польши по отношению к Киеву будет стабильной

Польские СМИ акцентируют внимание, что лидеры обоих государств посетили выставку, посвященную военным преступлениям России. Ее разместили в Украинском доме в Давосе.

Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика по отношению к Украине будет стабильной и всегда будет политика поддержки. Он может спокойно начать переговоры с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве через несколько дней. Я верю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем спокойно проводить вместе, и премьер-министр, и правительство, и президент,

– сказал Анджей Дуда.

Польский президент уверен, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей усилит безопасность его страны, но Украина нуждается в поддержке Запада.

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Белорусы обвиняют Польшу в эскалации конфликта

Там говорят, что из-за заявлений Польши пришлось усилить свою военную доктрину – до возможности применения ядерного оружия. Документ еще не принят, но это может произойти в апреле.