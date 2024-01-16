Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, не эскалировать партнеры призывали, в частности, на призывы Украины ввести санкции против России, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение.

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После 24 февраля ничего так не мешало нашим коалициям, как этот концепт. Каждое "не эскалируйте", адресованное нам, звучало для Путина как "ты победишь",

– заявил Зеленский.

Такой же ответ, добавил президент, звучал по просьбе Украины предоставить новые типы вооружений, хотя после получения этих средств опасения партнеров не оправдались, и по призыву заблокировать транзит подсанкционных товаров в Калининград.

Зеленский добавил, что полная сила санкций могла бы вынудить российского диктатора пойти на уступки.

Глава государства напомнил, что когда российская ракета упала на территорию НАТО, ответ снова был - "не эскалируйте". В то же время он выразил уверенность, что "возмездие в этот момент могло бы многому научить Россию".

Через "не эскалируйте" время было потеряно, и жизнь многих наших опытнейших воинов, которые боролись с 2014 года, были упущены, некоторые возможности были упущены. Урок понятен,

– подытожил Зеленский.

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