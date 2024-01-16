Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, не эскалировать партнеры призывали, в частности, на призывы Украины ввести санкции против России, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение.
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После 24 февраля ничего так не мешало нашим коалициям, как этот концепт. Каждое "не эскалируйте", адресованное нам, звучало для Путина как "ты победишь",
– заявил Зеленский.
Такой же ответ, добавил президент, звучал по просьбе Украины предоставить новые типы вооружений, хотя после получения этих средств опасения партнеров не оправдались, и по призыву заблокировать транзит подсанкционных товаров в Калининград.
Зеленский добавил, что полная сила санкций могла бы вынудить российского диктатора пойти на уступки.
Глава государства напомнил, что когда российская ракета упала на территорию НАТО, ответ снова был - "не эскалируйте". В то же время он выразил уверенность, что "возмездие в этот момент могло бы многому научить Россию".
Через "не эскалируйте" время было потеряно, и жизнь многих наших опытнейших воинов, которые боролись с 2014 года, были упущены, некоторые возможности были упущены. Урок понятен,
– подытожил Зеленский.
Другие заявления Зеленского в Давосе
- Президент указал на проблемы в санкционной политике Запада в отношении России. Он призвал партнеров в этом году принять сильное решение о направлении замороженных российских активов в защиту и восстановление Украины.
- Также Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент назвал переговоры "содержательными".