Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньо економічному форумі в Давосі. За його словами, не ескалювати партнери закликали, зокрема, на заклики України ввести санкції проти Росії, щоби запобігти повномасштабному вторгненню.

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Після 24 лютого нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Кожне "не ескалюйте", адресоване нам, звучало для Путіна як "ти переможеш",

– заявив Зеленський.

Така ж відповідь, додав президент, звучала на прохання України надати нові типи озброєнь, хоча після отримання цих засобів побоювання партнерів не справдилися, і на заклик заблокувати транзит підсанкційних товарів у Калінінград.

Зеленський додав, що повна сила санкцій могла б змусити російського диктатора піти на поступки.

Глава держави пригадав, що коли російська ракета впала на територію НАТО, відповідь знову була — "не ескалюйте". Водночас він висловив упевненість, що "відплата в цей момент могла б багато навчити Росію".

Через "не ескалюйте" час було втрачено, і життя багатьох наших найдосвідченіших воїнів, які боролися з 2014 року, були втрачені, деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий,

– підсумував Зеленський.

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