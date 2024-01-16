Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, інформує 24 Канал.
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Нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують безумство Путіна, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити,
– заявив Зеленський.
За словами президента, всі ми, сьогодні, навіть більше, ніж учора, маємо інвестувати в наближення миру – миру, який є одночасно справедливим і стабільним.
"Перед повномасштабною війною нам постійно казали – не нагнітайте ситуацію! Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам повторювали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція", – наголосив український лідер.
Путін – уособлення війни
Володимир Зеленський також наголосив, що Путін є єдиною причиною, чому досі тривають війни та конфлікти.
За словами президента, диктатор намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20 столітті - масові депортації, зрівняння з землею міст та сіл та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися.
Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться. Ми повинні змінитися,
– сказав Володимир Зеленський.
Співпраця Росії з "дружніми" країнами: наслідки
- Росія ледь не від початку вторгнення отримує військову допомогу від Ірану і КНДР. Сперу країни намагались приховувати це та відкидали звинувачення, але тепер про їх співпрацю говорять відкрито. Зокрема, мова про постачання Кремлю дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та балістичних ракет.
- Нещодавно у США офіційно повідомили, що мають докази, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.