Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, інформує 24 Канал.

Дивіться також Будь-який такий конфлікт невдовзі спалахне знову, – Зеленський про замороження війни

Нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують безумство Путіна, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити,

– заявив Зеленський.

За словами президента, всі ми, сьогодні, навіть більше, ніж учора, маємо інвестувати в наближення миру – миру, який є одночасно справедливим і стабільним.

"Перед повномасштабною війною нам постійно казали – не нагнітайте ситуацію! Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам повторювали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція", – наголосив український лідер.

Путін – уособлення війни

Володимир Зеленський також наголосив, що Путін є єдиною причиною, чому досі тривають війни та конфлікти.

За словами президента, диктатор намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20 столітті - масові депортації, зрівняння з землею міст та сіл та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися.

Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться. Ми повинні змінитися,

– сказав Володимир Зеленський.

Співпраця Росії з "дружніми" країнами: наслідки