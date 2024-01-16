Під час виступу Володимира Зеленського перед учасниками Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі Зеленський дав зрозуміти, що про замороження конфлікту з Росією не може бути й мови.
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Будь-який заморожений конфлікт спалахне знову
Президент України нагадав, що наша країна вже це проходила, оскільки після 2014 році вже були спроби заморозити війну на Донбасі. Однак у 2022 році Росія повернулася з повномасштабним вторгненням.
Леді та джентльмени, цей рік повинен бути визначним. Чи може бути замороження війни в Україні її кінцем? Я не хочу задовольнятися трюїзмом, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову. Я нагадаю вам, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що гарантами процесу були дуже впливові люди – тодішній канцлер Німеччини й президент Франції. Але Путін є хижаком, який "не задовольняється замороженим продуктом".
Нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя і ми можемо це зробити. Ми можемо побороти його на землі, ми довели це. І на морі, та в небі,
– наголосив глава держави.
Путін не зупиниться на досягнутому
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак днями заявив, що чинна влада ніколи не погодиться на заморозку конфлікту і продовжить тримати курс на звільнення окупованих територій. Адже нам потрібен реальний мир, який дозволить запобігти повторенню агресій у майбутньому.
- Зазначимо, раніше Володимир Зеленський сказав, що наразі жодного тиску на Україну з боку партнерів немає. Однак він підкреслив, що Путін не заспокоїться і якщо Україна не витримає, Литва, Латвія, Естонія та Молдова можуть бути наступні.