Зеленський і його команда проти тимчасового перемир'я із Росією. На цьому наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Дивіться також Дронів буде більше, готуємо гарні новини про ППО, – Зеленський у зверненні
"Ні" перемир'ю
Єрмак заявив, що чинна влада ніколи не погодиться на заморозку конфлікту і продовжить тримати курс на звільнення окупованих територій.
Крім того, він наголосив, що українське суспільство не сприйняло б жодного припинення вогню.
Єрмак зауважив, що Україні не потрібні заморожені конфлікти, їй потрібен реальний мир, який дозволить запобігти повторенню агресій у майбутньому.
Є різні думки
За підсумками четвертої зустрічі щодо української формули миру, посадовець зазначив, що у її учасників – спільне бачення загальних принципів миру, зокрема щодо незалежності та територіальної цілісності України. Водночас є чимало розбіжностей щодо інших пунктів плану.
Усі країни прагнуть допомогти завершити війну.
Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід,
– наголосив Єрмак.
Гроші від США та ЄС будуть
Очільник Офісу президента висловив упевненість, що США та ЄС продовжать підтримувати Україну. Зокрема, Конгрес таки виділить нам 61 мільярд доларів, а ЄС – 50 мільярдів євро допомоги.
Про відмову від територій ніхто не говорить
Єрмак підкреслив, що партнери добре вивчили українську позицію щодо неприпустимість поступок територіями і поважають її. Глава ОП заявив, що він ніколи не чув, аби хтось із союзників пропонував би Україні "територіальний" компроміс. Йдеться, зокрема й про Крим.
Зустріч щодо Формули миру у Давосі: що відомо
- Участь у четвертому засіданні щодо формули миру взяли 81 країна та міжнародна організація Європи, Азії, Глобального Півдня.
- Під час зустрічі відбулося обговорення 5 з 10 пунктів української формули: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження її закінчення.
- Президент Зеленський прибуде до Давосу, де відбувається економічний форум, 15 січня. Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей у рамках свого візиту до країни.
- Виступ президента запланований на 16 січня.