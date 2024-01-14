Зеленський і його команда проти тимчасового перемир'я із Росією. На цьому наголосив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Ні" перемир'ю

Єрмак заявив, що чинна влада ніколи не погодиться на заморозку конфлікту і продовжить тримати курс на звільнення окупованих територій.

Крім того, він наголосив, що українське суспільство не сприйняло б жодного припинення вогню.

Єрмак зауважив, що Україні не потрібні заморожені конфлікти, їй потрібен реальний мир, який дозволить запобігти повторенню агресій у майбутньому.

Є різні думки

За підсумками четвертої зустрічі щодо української формули миру, посадовець зазначив, що у її учасників – спільне бачення загальних принципів миру, зокрема щодо незалежності та територіальної цілісності України. Водночас є чимало розбіжностей щодо інших пунктів плану.

Усі країни прагнуть допомогти завершити війну.

Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід,

– наголосив Єрмак.

Гроші від США та ЄС будуть

Очільник Офісу президента висловив упевненість, що США та ЄС продовжать підтримувати Україну. Зокрема, Конгрес таки виділить нам 61 мільярд доларів, а ЄС – 50 мільярдів євро допомоги.

Про відмову від територій ніхто не говорить

Єрмак підкреслив, що партнери добре вивчили українську позицію щодо неприпустимість поступок територіями і поважають її. Глава ОП заявив, що він ніколи не чув, аби хтось із союзників пропонував би Україні "територіальний" компроміс. Йдеться, зокрема й про Крим.

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