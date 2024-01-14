Зеленский и его команда против временного перемирия с Россией. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Нет" перемирию

Ермак заявил, что действующие власти никогда не согласятся на заморозку конфликта и продолжат держать курс на освобождение оккупированных территорий.

Кроме того, он подчеркнул, что украинское общество не восприняло бы никакого прекращения огня.

Ермак отметил, что Украине не нужны замороженные конфликты, ей нужен реальный мир, который позволит предотвратить повторение агрессий в будущем.

Есть разные мнения

По итогам четвертой встречи по украинской формуле мира, чиновник отметил, что у ее участников – общее видение общих принципов мира, в частности, независимости и территориальной целостности Украины. В то же время есть немало разногласий по другим пунктам плана.

Все страны стремятся помочь завершить войну.

Но есть разные мнения и идеи, как это можно сделать. У разных стран – разный опыт,

– подчеркнул Ермак.

Деньги от США и ЕС будут

Глава Офиса президента выразил уверенность, что США и ЕС продолжат поддерживать Украину. В частности, Конгресс выделит нам 61 миллиард долларов, а ЕС – 50 миллиардов евро помощи.

Об отказе от территорий никто не говорит

Ермак подчеркнул, что партнеры хорошо изучили украинскую позицию относительно недопустимости уступок по территориям и уважают ее. Глава ОП заявил, что он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из союзников предлагал Украине "территориальный" компромисс. Речь идет, в том числе и о Крыме.

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