Глава государства начал с того, что в Швейцарии 14 января проходит новая встреча советников лидеров государств по поводу Формулы мира. Он отметил, что это уже четвертая встреча. По словам Владимира Зеленского, важно, что каждая встреча собирает больше участников.

Читайте также Зеленский 15 января прибудет в Швейцарию: что известно о визите главы государства

Кратко о встрече по поводу Формулы мира

Как отметил президент, в настоящее время представлены более 80 государств и международных организаций. Причем речь идет не только о привычных для нас партнерах в Европе и Северной Америке, но и о представителях государств Латинской Америки, Африки, Азии и Океании.

Представительская встреча. Благодарен каждому лидеру и каждой стране, которые участвуют в этой нашей совместной работе и своим участием подтверждают, что мировой порядок, основанный на правилах, обязательно должен быть восстановлен – для всех на земле, без исключений,

– отметил Зеленский.

Президент заявил в обращении, что хозяева России думают, что они якобы способны насилием и террором, своей ложью и жестокостью навязать какой-то другой хищнический мировой порядок, в котором отсутствуют правила и гарантии безопасности.

"Именно такую их уверенность – уверенность убийц – мы сейчас все вместе уменьшаем. Каждой встречей – ради нормального международного права. Постоянным расширением нашей международной работы – на новые регионы, на новые государства", – подчеркнул президент.

Он добавил, что удается достигать этого новыми договоренностями для обеспечения большей безопасности. Зеленский отметил, что украинские инициативы постепенно становятся глобальными. И он благодарен всем, кто в этом помогает.

Президент добавил, что встреча в Швейцарии продолжает работу, которая проходила во время встреч на Мальте, в Саудовской Аравии и Дании. Он ожидает детального отчета от команды, который касается продолжающихся дискуссий.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил, что 14 января было продолжение в работе по поводу гарантий безопасности для нашего государства. Речь идет о переговорах с Румынией. По его словам, это уже девятое государство, с которым ведут двустороннюю работу.

Все государства "Большой семерки" плюс Нидерланды, плюс Румыния. Будет больше. Как образец берем соглашение, которое мы на этой неделе заключили с Великобританией. Еще раз признателен Британии за первенство и за очень хорошее, сильное наполнение соглашения,

– отметил президент.

Глава государства отметил, что первые две недели 2024 года добавили Украине силы и возможностей. В частности, речь идет о новых пакетах поддержки для наших военных. Кроме того, есть необходимые договоренности, касающиеся совместного производства оружия и снарядов, а также особо чувствительного вопроса – дронов. И их, уверяет президент, будет больше.

Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ – средствах радиоэлектронной борьбы – будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше украинское производство артиллерии,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что у Украины достаточный потенциал, чтобы пройти трудный путь войны. У нашего государства есть потенциал для объединения мира и потенциал для победы. Главное, по его словам, – верить в свои силы и Украину.

Президент выразил благодарность всем, кто с Украиной и в Украине. Он поблагодарил тех, кто сражается и работает, занимается волонтерством и помогает ради того, чтобы наше государство жило.