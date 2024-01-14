Глава держави почав з того, що у Швейцарії 14 січня відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо Форуму миру. Він зауважив, що це вже четверта така зустріч. За словами Володимира Зеленського, важливо, що кожна зустріч збирає більше учасників.

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Коротко про зустріч щодо Формули миру

Як зазначив президент, наразі представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Причому мовиться не лише про звичних для нас партнерів у Європі та Північній Америці, а й представників держав Латинської Америки, Африки, Азії та Океанії.

Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений – для всіх на землі, без виключень,

– зазначи Зеленський.