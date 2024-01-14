Про це стало відомо на сторінці Офісу Президента у телеграмі. Розповідаємо, що відомо про майбутній візит Володимира Зеленського до Швейцарії.

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Їде на форум у Давосі

В Офісі Президента зазначили, що під час візиту глава держави зустрінеться з очільниками обох палат парламенту. У нього також заплановані зустрічі з лідерами партії та президенткою Швейцарії.

А ще він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Відомо, що Володимир Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей у рамках свого візиту до країни.

Звернімо увагу на те, що Всесвітній економічний форум у Давосі проходитиме з 15 по 19 січня. Як зазначають на його сайті, Володимир Зеленський виступить у його рамках 16 січня.

Відомо, що спеціальне звернення президента України транслюватимуть у рамках панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". У цій панелі також братимуть участь засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб, а також його президент – Бьорге Бренде.

Напередодні до України приїжджав Ріші Сунак. Під час спільної з британським прем'єром пресконференції, Володимир Зеленський висловив припущення щодо надання допомоги нашій країні від ЄС та США.

Зеленський про допомогу для Україні

За словами глави держави, він дивиться з позитивом щодо рішень про допомогу з боку ЄС та США. Володимир Зеленський підкреслив, що щодо допомоги від Європейського Союзу, то там є двосторонні угоди. Причому, є багато позитиву від різних держав Європи. Зокрема тих, які не входять до блоку.

Якщо говорити про підтримку у розмірі 50 мільярдів євро від ЄС, то глава держави запевняв, що Україна працює над цим. Наша держава прагне, щоб позитивне рішення було 1 лютого.

Побачимо з вами 1 лютого реальний результат. Точно над цим працюємо щоденно,

– наголосив Зеленський.

Що ж стосується допомоги від США, то він дивиться на неї з позитивом. За словами Володимира Зеленського, цей позитив значно більший, ніж був у грудні 2023 року. Він вважає, що "ми також дотиснемо до цього результату".