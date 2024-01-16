Во время выступления Владимира Зеленского перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский дал понять, что о заморозке конфликта с Россией не может быть и речи.

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Любой замороженный конфликт вспыхнет снова

Президент Украины напомнил, что наша страна это уже проходила, поскольку после 2014 года уже были попытки заморозить войну на Донбассе. Однако в 2022 году Россия вернулась с полномасштабным вторжением.

Леди и джентльмены этот год должен быть выдающимся. Может ли быть заморозка войны в Украине ее концом? Я не хочу довольствоваться трюизмом, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова. Я напомню вам, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что гарантами процесса были очень влиятельные люди – тогдашний канцлер Германии и президент Франции. Но Путин является хищником, который "не удовлетворяется замороженным продуктом".

Нам нужно защищать себя, наших детей, наши дома, нашу жизнь и мы можем это сделать. Мы можем побороть его на земле, мы доказали это. И на море, и в небе,

– подчеркнул глава государства.

Путин не остановится на достигнутом