Во время выступления Владимира Зеленского перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский дал понять, что о заморозке конфликта с Россией не может быть и речи.
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Любой замороженный конфликт вспыхнет снова
Президент Украины напомнил, что наша страна это уже проходила, поскольку после 2014 года уже были попытки заморозить войну на Донбассе. Однако в 2022 году Россия вернулась с полномасштабным вторжением.
Леди и джентльмены этот год должен быть выдающимся. Может ли быть заморозка войны в Украине ее концом? Я не хочу довольствоваться трюизмом, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова. Я напомню вам, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что гарантами процесса были очень влиятельные люди – тогдашний канцлер Германии и президент Франции. Но Путин является хищником, который "не удовлетворяется замороженным продуктом".
Нам нужно защищать себя, наших детей, наши дома, нашу жизнь и мы можем это сделать. Мы можем побороть его на земле, мы доказали это. И на море, и в небе,
– подчеркнул глава государства.
Путин не остановится на достигнутом
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак на днях заявил, что действующая власть никогда не согласится на заморозку конфликта и продолжит держать курс на освобождение оккупированных территорий. Ведь нам нужен реальный мир, который позволит предотвратить повторение агрессий в будущем.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что пока никакого давления на Украину со стороны партнеров нет. Он подчеркнул, что Путин не успокоится, и если Украина не выдержит, Литва, Латвия, Эстония и Молдова могут быть следующими.