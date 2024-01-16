Під час зустрічі сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами Америки.

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Змістовна зустріч Зеленського та Ентоні Блінкена

Зеленський наголосив, що протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є "особливо важливими для нашої держави".

Дякую президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні!,

– йдеться у його дописі.

Що відомо про зустрічі президента Зеленського на форумі у Давосі

У пресслужбі Всесвітнього економічного форуму інформували, що 16 січня український президент Володимир Зеленський виступить на заході перед представниками різних держав.

Говоритиме глава нашої держави про "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". Цю його промову анонсують як історичну.

Вранці у вівторок, 16 січня, стало відомо про прибуття Зеленського у Давос та зустріч з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Український лідер констатував, що обговорив генсеком Північноатлантичного альянсу багато важливих питань:

ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави;

подальше посилення української системи ППО;

підготовка саміту НАТО у Вашингтоні;

робота з партнерами над безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Також очільник країни повідомив, що він зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, вони обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Він зауважив, що вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства. "Це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі", – заявив Зеленський.