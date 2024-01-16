Во вторник, 16 января, Владимир Зеленский выступил в Давосе. Во время своей речи глава государства затронул тему западных санкций против России.

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Что не так с антироссийскими санкциями

Украинский лидер задал вопрос, как можно быть удовлетворены санкциями против России или экспортным контролем, если эти ограничения не блокируют ракетное производство государства-террориста. Зеленский напомнил, что в каждой российской ракете есть немало критически важных компонентов из западных стран. Президент отметил, что для всех, кто занимается соблюдением санкций на 100%, приближение мира станет наградой.

Это очевидная слабость Запада в том, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями. Несмотря на то, что Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал партнеров в этом году принять сильное решение о направлении замороженных российских активов в защиту и восстановление Украины.

Украинский лидер заявил, что Владимир Путин больше всего любит деньги. По его мнению, чем больше миллиардов потеряет этот диктатор вместе со своими олигархами, друзьями и сообщниками, тем выше будет вероятность, что президент России пожалеет о начавшейся войне против Украины.

Зеленский провел ряд встреч в Давосе