Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. Заметим, что протесты продолжались с 6 ноября.

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"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, по состоянию на 17.19 на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков к. Водителей просят учесть эту информацию, планируя поездки.

Заметьте ! Ранее польские перевозчики заявили, что достигли соглашения по "определенным условиям" с правительством Польши. Представитель польской партии "Конфедерация" Рафал Меклер, являющийся одним из организаторов протеста, сообщил, что блокаду возобновят в марте, если не удастся найти общее решение.

Забастовка польских перевозчиков: главное