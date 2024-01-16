Про це повідомила Держприкордонслужба України. Зауважимо, що протести тривали з 6 листопада.

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"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, станом на 17:19 на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. Водіїв просять врахувати цю інформацію, плануючи поїздки.

Зауважте! Раніше польські перевізники заявили, що досягли угоди щодо "певних умов" з урядом Польщі. Представник польської партії "Конфедерація" Рафал Меклер, який є одним з організаторів протесту, повідомив, що блокаду відновлять у березні, якщо не вдасться знайти спільне рішення.

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