Про це повідомила Держприкордонслужба України. Зауважимо, що протести тривали з 6 листопада.
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"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, станом на 17:19 на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. Водіїв просять врахувати цю інформацію, плануючи поїздки.
Страйк польських перевізників: головне
- 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".
- Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
- 23 грудня польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".
- Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.