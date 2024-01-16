Домовленість про деблокаду кордону

Польські перевізники готові припинити акцію протесту на українському кордоні. Деблокада пунктів пропуску повинна відбутися в середу, 17 січня, о 13:00.

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На цей крок вони погодилися після того, як місцевий уряд погодився на частину їхніх вимог та готовий шукати консенсус щодо інших питань.

Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд. Це не кінець, але протест ми поки що призупинимо,

– заявив Томаш Борковський, представник Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту.

Свої протести на кордоні з Україною польські водії розпочали ще 6 листопада. Вони заблокували ти пункти пропуску: Корчова – Краковець, Гребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.

Вони вимагали, аби ЄС відновив усі дозволи для українських перевізників, які скасувало підписання "транспортного безвізу" між Україною та Євросоюзом. Протестувальники заблокували рух вантажного транспорту, пропускаючи лише одну машину на годину. Внаслідок цього утворилися шалені черги, а український бізнес зазнав мільярдних збитків. Згодом до протестів доєдналися польські фермери, які заявили про потребу "захистити місцевий агроринок".

Євросоюз закликав Польщу припинити блокаду та навіть погрожував санкціями, проте цим все і завершилося. Також відомо, що польська влада заборонила проводити акції протесту у Медиці.