Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что Украина хотела бы увидеть со стороны НАТО реальный шаг. Речь идет о таком, который приближал бы нашу страну к Альянсу. 24 Канал.

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Это нужно не только нам

По словам Зеленского, важно, чтобы по этому вопросу не было стагнации. Он также выразил мнение, что это нужно не только нам, но и Вашингтону. Президент считает, что там заинтересованы в том, чтобы этот саммит был мощным и удачным.

Чтобы страна НАТО показала, что они не боятся России, потому что чем меньше шаги Украины к НАТО, тем больше страх у кого-то перед этим. Показывать это – большая ошибка,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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