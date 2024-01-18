Тот факт, что Россия не смогла их поднять и запустить, свидетельствует, что у врага действительно есть проблемы с этим ресурсом. Авиаэксперт и бывший инженер-конструктор Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом проанализировал состояние российской авиации сегодня и объяснил, почему ликвидация экипажа сбитого российского А-50 является важной.

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У России очень серьезные проблемы с авиацией

Спикер воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат сказал, что потеря одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – это серьезная потеря, но она не сильно что-то меняет в общей картинке на поле боя. А почему тогда это так "разносили"?

Зачем их избивали тогда, если они не мешают? Таких самолетов А-50 – дальнего радиолокационного обнаружения, их вообще было 9 штук, сейчас 8. Сначала их было около 30. Потом они старели, выходили из строя.

Эти 9 самолетов, которые остались, они выполняли целый ряд функций.

Во-первых, они обеспечивали контроль и радиолокационную разведку всего пространства вокруг границ. Это и Арктика, и Балтика с этими НАТОвскими заходами кораблей и другой техники. Это Украина, Средняя Азия. Они должны летать по всем границам, что-то там делать и высматривать.

Сейчас этих самолетов 8 и это будет проблемой. То есть, это очень серьезная проблема для россиян. Этот самолет на нас не работал, скажу вам честно, он работал на россиян.

Однако Буданов правильно говорит, если россияне останутся без глаз, что они потеряют? Они лишатся контроля над перемещением наших активов. Это военная техника, производство, разные грузы, потому что корпуса заводов и электростанций мы переносить не можем. Однако то, что происходит вокруг, дает им информацию для того, чтобы выставить приоритеты, рейтинг целей, которые они хотят поразить прежде всего.

В старом официальном отчете минобороны России заявляли, что в них произведено уже более 30 самолетов такого типа. Неизвестно, в каком они состоянии. Возможно, там разворовали все детали.

Это отчет или 2010, или 2012 года. Там говорилось о 29 самолетах, если я правильно помню. Они уже кончились (самолеты – 24 Канал), потому что там все очень старое. У этих А-50 стояли такие мониторы, как в наших советских старых телевизорах – такие большие электронно-пучковые трубки. Оно очень уж было старое. Там, вероятно, еще на лампах стояли эти приборы.

А-50 в этой старой комплектации стал на вооружение российской армии в 1994 году, был разработан еще при Советском Союзе. А вот старых А-50 осталось три машины, они никак не могут их там доделать. Если это самолет-планер, фюзеляж, то есть такие модели, которым 50 лет и ничего. Вот А-10 продлен в эксплуатации США до 2040 года. То есть, когда его будут списывать, ему будет 80 лет. Это то, что касается фюзеляжа.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

Что касается радиотехнических средств и девайсов – это оборудование очень устаревшее, его пытаются модернизировать. Концерн "Вега", который у россиян главный по радиотехническому оборудованию, с 2012 – 2014 годов смог поставить только 7 комплектов для модернизации этих А-50 до версии А-50У. Только 7.

Там более одного комплекта за год у них не получается. Тот самолетик, который был поврежден в Мачулищах в Беларуси их партизанами – россияне до сих пор не могут его восстановить.

Можно ли констатировать, что у ВПК России в плане авиапарка, авиации есть какие-то определенные проблемы очевидные? Возможно, санкции, в частности, их добивают в этом вопросе.

Если бы мы даже не сбили этот А-50, у них эти проблемы как были, так и остаются. Они только усугубляются, потому что этот самолет сделан на базе Ил-76.

Они поняли, что у АН-124 "Руслан" испытывает большие проблемы по удлинению ресурса, по двигателям – там стоят двигатели наши "Мотор Сич" Д-18. Тогда они решили, что будут восстанавливать Ил-76 – главный транспортный самолет для десантирования и перевозки грузов. Там очень большое их количество в России.

Они решили, что будут возобновлять производство, подписали помпезный контракт на Ульяновском заводе. Однако они смогли собрать 3 самолета из 30, на которые был подписан контракт.

Почему важна ликвидация экипажа сбитого А-50

Я хотел спросить по поводу экипажа. Потому что мы говорим, что это старый советский самолет. База в России как наследие Советского Союза там очень большая. Говорят, специалисты в А-50 были ценны и очень уникальны. В чем их уникальность?

Профессионализм в том, что они – это элита.

Понимаете, есть пирамида принятия решений. Они находятся на уровне военных решений оперативного времени. Это решения, которые нужно принимать сейчас в конкретном месте. Там находятся люди, получающие множество информации.

Эту информацию они должны принимать, идентифицировать, обрабатывать, затем упаковывать и передавать другим для принятия конкретных решений. Они тогда решают, кому куда бежать, что делать, где стрелять, перемещать войска, определять цели и наносить удары.

Эти два самолета выполняли эти две функции:

один собирал информацию, подготавливал для принятия решений;

другой это решение передавал на землю.

Потому это вершина. И специалисты, которые там находятся (в А-50 – 24 Канал), там не может быть какой-то халтуры. Там люди должны достаточно четко понимать все потребности, возможности, достаточно четко работать.

Поэтому там находилась элита, понимающая и потребности ПВО, и авиационные нужды, возможности на суше. Это специалисты очень высокого уровня, их не так много. Их специально не готовят в военных училищах – их готовят искусственно. Стоимость таких специалистов выше стоимости пилота.

Таких специалистов за 5 лет не подготовишь, это большой опыт, очень большие знания, хорошая реакция, способность принимать правильное решение в ограниченном времени.

О количестве и качестве российских генералов

Уже 10 лет длится война, и сколько уже этих генералов было уничтожено, а мы до сих пор радуемся тому, что какую-то "шишку" ликвидировали. И возникает чисто логический вопрос: если в 2014 году ликвидировали какого-нибудь топ-генерала, за эти 10 лет они могли подготовить новых топ-генералов, которые уже будут дорогими специалистами и будут управлять теми же самолетами А-50?

У россиян вообще никогда не было проблем с количеством генералов. По количеству генералов они точно первые – даже не вторая, а первая армия в мире. То, что генералы там что-то могут, еще там ноги свои переставляют – это очень хорошо, но их там очень много. Они там генералов уважают, это у них серьезная национальная забава.

Что касается подготовки генералов, специалистов – мы видим, что есть разные, как и вообще в любой армии мира. Одни генералы очень хорошо умеют наступать, а другие очень хорошо умеют обороняться. Не всегда так бывает, что умеющий наступать генерал умеет и обороняться – это факт.

Как и развитие любой производственной компании, на разных этапах жизненного цикла требуются совсем другие команды. Поэтому смена команд и командующих – это нормальный процесс.

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Россияне пишут, что теперь на этом командном пункте погиб то ли командующий, то ли заместитель командующего – какой-то большой чин каких-то их сил. На что это влияет? Это влияет на время, пока его заменят, пока нового введут в структуру.

А у них нет какого-нибудь резерва? Они же выполняют операции в зоне боевых действий и должны быть готовы, что тот человек может быть ликвидирован.

Понимая, как это организовано в российской армии, где офицерская честь – это только слова, это не действия, я не знаю, можно ли его заменить.

Российские паблики писали, что российская ПВО сбила эти самолеты. Зачем тогда такую информацию вносить в сеть, чтобы что?

Когда вчера начали обсасывать эту версию, я так смеялся и поймал себя на мысли, что мне было бы приятнее – чтобы сбили наши ребята, или чтобы сбили россияне.

С одной стороны, главное – результат, а с другой – я не смог определиться, что лучше. Если сбили наши, то герои, если сбили их, то полные… уж там, не хочу выражаться.

Но случаи такие же были у них. У них был "дружеский огонь" по разным истребителям.

Это у них такая национальная забава. Если они что-то свое не пульнут, они плохо себя чувствуют.

Об этом была такая версия, что украинские средства РЭБ, сбивавшие российские ракеты с курса, каким-то образом повлияли на локатор "Шмеля". Смогли их обмануть, и те дали команду на уничтожение. Операторы, находившиеся на наземной радиолокационной станции, не смогли распознать в таком огромном самолете А-50, что это их ДРЛС, и по нему пульнули.

Потом подумали, что, может, не попали, и пульнули по соседу, по Ил-22, на всякий случай.

В каком состоянии российские Ту-95

В прошлом году было сообщение от Кирилла Буданова о том, что у российских самолетов иссякает моторесурс. Они уже меняют траекторию, выпускают ракеты с территории России, не хотят подлетать ближе к Украине. Но ведь сбили самолет над Азовским морем, то за этот год как-то проблему решили?

Это события разной логики, разных направлений. Дело в том, что 1950 – 1960 годы были прорывными именно для авиационных конструкций. Но тогда еще расчетные механизмы не были так совершенны как сейчас. Теперь можно считать с точностью до 1%.

Тогда не умели так работать, так считать и закладывали очень большие прочностные запасы, поэтому самолеты того поколения такие ресурсные. Это Ту-95, Ан-24, являющийся теперь основным самолетом российской авиации. Все остальное у них падает, еще не разбивается, но отказывает, не может перевозить пассажиров.

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Что касается Ту-95. На первую атаку этого периода, 29 декабря, вылетело 20 машин, взявших по 4 – 5 ракет и запустивших 90 Х-101 в нашем направлении. Из них 87 сбили, но это уже другой вопрос.



Российский самолет Ту-95МС / Getty Images

Они после этого настолько устали, что на следующую атаку россияне смогли собрать только 16 самолетов. И эти 16 самолетов уже выпустили не по 4 – 5 ракет, а гораздо меньше. А третья атака 8 января уже была в исполнении 11 Ту-95, которые смогли привезти только 24 ракеты.

То есть с 20 до 11. Следующая атака тоже была сделана 11 Ту-95, которые привезли 12 ракет.

Когда россияне делают перерыв в обстрелах авиацией, они за это время как-то восстанавливают ее, что-то меняется?

Что такое ресурс самолета? Первоначально ресурс определяют расчетным методом. Когда провели все виды испытаний на прочность, когда есть опыт эксплуатации, известны места, где может появиться трещинка. Когда посмотрели, что за такое время такого-то не случилось, как рассчитали, то ему продлевают ресурс. От исходного состояния ресурс может возрасти в 4 – 5 раз.

То, что касается именно этих Ту-95. Если он уже улетел и не вылетел, это значит, что он – все, отработал свое. Я не уверен, что они стали полностью, но что они не смогли их поднять и не запустили свидетельствует, что там действительно есть проблемы с этим ресурсом.

О повреждении вражеского Ил-22

А с этим Ил-22, который все-таки подбили. Было фото с двух ракурсов, где видно, что поврежден хвост. Все пишут, что ремонту уже не подлежит. Какова ваша версия о том, что с ним могло произойти?

Есть версия, что нам показывали самолет, который атаковали наши "Буки", на котором чуть ли не Сергей Шойгу летал в прошлом году. Поэтому я не знаю, что нам показывали, и считать это серьезной информацией нельзя. Могли показать все, что угодно.

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Если это действительно поражение ракетой Patriot, это все похоже, потому что эта ракета предназначена для уничтожения малоразмерных целей. А-50 и Ил-22 – это самолеты, грубо говоря, в четыре раза больше, чем истребитель или вертолет. Они достаточно велики, а сбиваются той же ракетой.



Вражеский Ил-22 после подбития / Фото из российских телеграм-каналов

А что делает ракета? Она взрывается перед столкновением. Это не технология кинетического удара, это технология, когда путём взрыва образуется облако обломков очень тяжелого сплава. Это все пронизывает фюзеляж с оборудованием, специалистами высокого качества.

Но Ил-22 – это тоже ресурсная машина. Она пробита, в дырах, но это мощная, надежная машина, которую таким поражением нельзя так просто взять и посадить.

Я думаю, что поразили А-50, потому что там было повреждение этого "гриба". Его крепление с точки зрения крепости – довольно сложная задачка. Всегда были проблемы с этим "грибом", потому что довольно тяжелый механизм, который его вращает.

После таких повреждений, я думаю, даже внешний вид вернуть будет очень тяжело, а силовой набор нарушен очень серьезно.