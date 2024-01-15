Вечером, 14 января 2024 года, Воздушным силам ВСУ удалось провести уникальную операцию, во время которой удалось уничтожить довольно редкие цели – самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которых до этого момента было у оккупантов только 8 единиц, и воздушный командный пункт Ил-22, которых у россиян было всего 11. 24 Канал собрал для вас все, что известно об Ил-22, который считался практически неуязвимой целью.

Интересно Несчастливая 9-ка Путина: что известно об А-50, который могли сбить над Азовским морем

Одна из самых крупных воздушных целей, которую уничтожила Украина

Вечером 14 января стало известно, что над Азовским морем по меньшей мере удалось подбить воздушный командный пункт россиян Ил-22. Тогда же появилась информация, что экипаж самолета попросил экстренной посадки на аэродроме в Анапе, а также вызвал скорую и пожарных.

Известно, что самолет находился в районе Стрелкового. Его подбили у побережья Азовского моря около 21:00.

Однако днем 15 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что А-50 и Ил-22 – уничтожены. А это значит, что: либо информация об экстренной посадке в Анапе была ложной, либо же в результате удара самолет все же необратимо потерян даже несмотря на посадку. Как свидетельствуют опубликованные фото – речь идет о втором варианте.



Ил-22 в Анапе после подбития / Фото из российских телеграм-каналов

Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет,

– заявил спикер Воздушный сил Юрий Игнат.

Кроме того, Юрий Игнат сообщил, что приоритетной целью для Воздушных сил был самолет А-50. Поэтому операция была полностью успешной, а необратимые повреждения Ил-22М – "приятный бонус".

Между тем россияне заявляют, что якобы Украина не причастна к поражению Ил-22 и А-50. По словам оккупантов, это якобы был "френдли-фаер". Однако следует понимать, что командный пункт – не обычный самолет или вертолет, который можно спутать с чужим. Поэтому такая версия кажется все более абсурдной.

Средство поражения обоих самолетов пока неизвестно, однако Главнокомандующий ВСУ отметил, что уничтожение обоих самолетов – успешная операция Воздушных сил.

Стоит отметить, что этот самолет также может перевозить большое количество личного состава и техники, поэтому вполне вероятно, что это все добро так или иначе было повреждено.

Командный пункт – одна из самых крупных воздушных целей, которую удалось уничтожить Украине во время полномасштабного вторжения. Однако за время полномасштабной войны россияне потеряли уже по меньшей мере 2 таких самолета, но об этом дальше.

"Шоковая терапия" от вагнеровцев

Поскольку по состоянию на начало полномасштабной войны у россиян было 12 самолетов Ил-22М и еще 10 Ил-22 (более старой модификации), каждый уничтоженный самолет – удар по российской авиации. Несмотря на то, что Украина уничтожила один самолет, россияне потеряли минимум 2.

В июне 2023 года во время мятежа Пригожина и вагнеровцев, наемники уничтожили немало российской авиации. Среди пораженных целей также был Ил-22М.

После этого британская разведка заявляла, что шок от самого факта уничтожения и потеря такого ценного самолета на некоторое время сделает невозможным проведение эффективных операций и управление ими.

В более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций,

– такую оценку российским войскам давала британская разведка после потери первого Ил-22М.

Теперь же россияне потеряли еще один самолет. Более того, он был уничтожен Воздушными силами, что становится еще большей "шоковой терапией" для россиян. Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что по состоянию на 13:00 15 января Азовское море как никогда чистое от российской авиации. Вместе с недавними потерями сразу нескольких бомбардировщиков, можно считать, что российская авиация будет еще более осторожной и менее активной, чтобы избежать подобных потерь.

Из пассажирского лайнера в командный центр

История Ил-22 началась еще в СССР. Тогда новый воздушный командный центр решили создать на базе гражданского авиалайнера Ил-18. На базе этого воздушного судна разработали и другие военные самолеты, такие как противолодочный Ил-38, разведчик Ил-20 (один такой самолет уничтожила ПВО в Сирии в 2018 году) и самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП, которые появились в 2010-х.

Для переоборудования, пассажирские салоны Ил-18 полностью удаляли и вместо этого начиняли специальной аппаратурой. В модели Ил-22М создавали также специальные рабочие места для экипажа.



Ил-22 / Фото росСМИ

С тех пор россияне выпустили или оборудовали около 30 Ил-22. Сейчас у оккупантов продолжается программа Ил-22 СУРТ – создание самолета управления и ретрансляции.

Возвращаясь к собственно Ил-22М стоит отметить, что этот самолет часто называли аббревиатурой ВЗПУ – "воздушный защищенный пункт управления". Этот самолет считался недосягаемым для оперативно-тактических ракет. Очевидно Украина нашла способ уничтожения таких воздушных судов.

По состоянию на 24 февраля 2022 года на вооружении у россиян было 10 самолетов Ил-22 и 12 самолетов Ил-22М. 2 Ил-22М уничтожены. Еще, вероятно, в апреле 2022 года был подбит 1 Ил-22.

Интересно! Стоимость самолетов Ил-22 составляет около 30 миллионов долларов за единицу.

Характеристики и возможности Ил-22М

Экипаж одного Ил-22М – 5 человек. Речь идет о двух пилотах, штурмане-бомбардире, стрелке-радисте и кормовом стрелке. Сам самолет является довольно габаритным по своим техническим характеристикам:

длина – 21,1 метра;

размах крыла – 23,1 метра;

высота – 10,17 метра

площадь крыла – 74,5 квадратных метров;

взлетный вес – 20 000 килограммов;

максимальная скорость – 685 километров в час;

крейсерская скорость – 625 километров в час;

практическая дальность – 6 500 километров;

практический потолок – 11,1 километра;

длина разбега – 1 144 метров.

Что касается возможностей самолета, то он способен проводить разведку воздушных, наземных и надводных целей. Ил-22М способны обнаруживать факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 километров, а радиолокационная станция способна находить и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях до 700 километров.